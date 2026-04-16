Друг рассказал о последней встрече с пропавшим Героем России Асылхановым

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Юрга Кемеровской области, не имел связей с криминальным миром и людьми, занимающимися незаконной деятельностью, рассказал « АиФ » друг Александр.

Собеседник издания уточнил, что не виделся с бойцом почти год, однако дал на него положительную характеристику.

«Мы с ним не очень часто общались, последний раз виделись в прошлом году, 9 мая, на параде. Больше я его не видел, потому что призвали в армию. Сам по себе он спокойный человек, не агрессивный, в темные дела не лез», — отметил Александр.

Читайте также: Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.