Экология, природа, животные

Миколог предупредил рязанцев об опасности весенних грибов

Алексей Самохин
Весенний сезон «тихой охоты» уже начался, однако любителям собирать грибы в средней полосе России, в том числе в Рязанской области, стоит проявлять повышенную осторожность. Миколог Максим Дьяков в беседе с «Абзацем» назвал главный источник угрозы — строчки, которые содержат опасный токсин.

По словам эксперта, именно строчки представляют реальную опасность среди весенних грибов в нашем регионе. Гриб содержит токсин гиромитрин (герметрин), клиническая картина отравления которым схожа с отравлением компонентами ракетного топлива.

«Это очень опасный вид. При определённой подготовке токсин разрушается, но, к сожалению, не совсем весь. Поэтому мы очень не рекомендуем строчки», — заявил Максим Дьяков.

Миколог отметил, что строчки легко перепутать со съедобными сморчками, особенно для тех, кто полагается только на визуальную оценку. Даже опытные грибники могут ошибиться.

«У сморчков более-менее коническая шапочка, а у строчков она лопастновидная, напоминает маленький кусочек мозга. Вообще, лучше посмотреть в интернете отличия, чтобы реально не ошибиться. Еще раз подчеркну: строчки очень опасны, в них содержится токсин», — пояснил специалист.

Дьяков подчеркнул, что весенние грибы встречаются относительно редко, но бдительность всё равно необходима. Для точного определения вида он рекомендовал сверяться с надёжными наглядными пособиями и интернет-ресурсами, а не полагаться только на собственный опыт.

Между тем, в рязанских лесах грибники собирают сморчки корзинами.

