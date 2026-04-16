Миколог предупредил рязанцев об опасности весенних грибов

Весенний сезон «тихой охоты» уже начался, однако любителям собирать грибы в средней полосе России, в том числе в Рязанской области, стоит проявлять повышенную осторожность. Миколог Максим Дьяков в беседе с «Абзацем» назвал главный источник угрозы — строчки, которые содержат опасный токсин.
По словам эксперта, именно строчки представляют реальную опасность среди весенних грибов в нашем регионе. Гриб содержит токсин гиромитрин (герметрин), клиническая картина отравления которым схожа с отравлением компонентами ракетного топлива.
Миколог отметил, что строчки легко перепутать со съедобными сморчками, особенно для тех, кто полагается только на визуальную оценку. Даже опытные грибники могут ошибиться.
Дьяков подчеркнул, что весенние грибы встречаются относительно редко, но бдительность всё равно необходима. Для точного определения вида он рекомендовал сверяться с надёжными наглядными пособиями и интернет-ресурсами, а не полагаться только на собственный опыт.
Между тем, в рязанских лесах грибники собирают сморчки корзинами.