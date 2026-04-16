Александр Пшенников, ото: правительство Рязанской области
Медицина

В Рязанской области развивают первичное звено здравоохранения на селе

Алексей Самохин
Рязанская область значительно перевыполняет планы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности и продолжает расширять сеть первичной медицинской помощи. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Александр Пшенников в ходе встречи в формате «Час с зампредом».

По словам министра, в регионе изменили подход к созданию объектов первичного звена, сделав акцент на приближение медицины непосредственно к жителям. Особое внимание уделяется сельским территориям. Благодаря поддержке депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова область существенно превышает плановые показатели.

За последние три года в регионе построили 84 фельдшерско-акушерских пункта при плановом значении 48. Таким образом, плановые значения перевыполнены почти в два раза. В текущем году работа продолжается: после завершения всех запланированных объектов их общее количество на селе достигнет 100. Александр Пшенников отметил высокие темпы создания таких медпунктов и подчеркнул, что это существенно повышает доступность медицинской помощи для сельских жителей.

В 2026 году в Рязанской области появятся ещё 15 новых объектов первичного звена здравоохранения. Среди них — 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 6 фельдшерских пунктов, а также офис врачей общей практики в поселке Тума. Кроме того, в этом году начнётся строительство женской консультации в Спас-Клепиках и филиала седьмой детской поликлиники в микрорайоне Дашково-Песочня города Рязани. Конкурсные процедуры уже завершены, контракты с подрядчиками заключены.

Министр сообщил, что в сельской местности региона в настоящее время функционирует около 540 объектов первичного звена. При этом их сеть требует постоянного обновления и модернизации.

Финансирование работ осуществляется за счёт национальных проектов, федеральных программ, Народной программы партии «Единая Россия», а также существенных средств, ежегодно выделяемых из регионального бюджета.

Таким образом, в Рязанской области продолжается системная работа по развитию и обновлению первичного звена здравоохранения, направленная на повышение доступности медицинской помощи, особенно в отдалённых сельских муниципалитетах.

