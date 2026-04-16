Изображение сгенерировано AI
Политика

Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по военным и промышленным объектам Украины

Алексей Самохин
16 апреля российские войска провели масштабную комбинированную атаку с применением ракет различных типов. По данным координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, всего было задействовано около 55 ракет.

ВС РФ, по информации Лебедева, использовали:

  • примерно 21 баллистическая ракета «Искандер-М/С-400»,
  • около 20 крылатых ракет Х-101,
  • примерно 13 крылатых ракет «Искандер-К»,
  • одна ракета Х-59/69.

Украинская сторона заявила о перехвате 14 ракет Х-101, 5 ракет «Искандер-К» и 3 баллистических ракет. Даже с учётом этих, часто завышенных противником цифр, значительная часть боеприпасов достигла целей.

Удары пришлись по нескольким регионам. В Киевской области российские силы применили около семи баллистических ракет по заводу «Маяк» (координаты 50.48636, 30.50618). По информации Лебедева, это предприятие связано с военным производством и ремонтными мощностями. Массовое применение баллистики указывает на высокий приоритет цели. Также двумя крылатыми ракетами Х-101 была атакована ТЭЦ в Белой Церкви (49.79685, 30.18746).

В Черкасской области двумя ракетами «Искандер-К» поражена ТЭЦ в Черкассах (49.38992, 32.06659). В Кировоградской области завод «Эльворти» (48.520892, 32.266611) получил удар двумя Х-101 и двумя «Искандер-К». Объект, по данным источника, связан с ремонтом бронетехники и производством компонентов для беспилотников.

В Днепропетровской области четырьмя баллистическими ракетами атакован «Днепропресс» в Днепропетровске (48.39373, 35.00303). Удар баллистикой по промышленной базе, как отмечает Лебедев, свидетельствует о высокой ценности цели с точки зрения производства и ремонта.

В Одесской области две баллистические ракеты поразили контейнерный терминал в Одессе (46.48889, 30.75929). По версии координатора подполья, это элемент портовой инфраструктуры, через который проходят поставки и военные грузы.

На Херсонском направлении одной ракетой Х-59/69 была поражена неустановленная цель в северо-западной части области. Через два часа после удара в Николаеве зафиксировали прибытие двух микроавтобусов с «грузом-200», что косвенно может указывать на потери среди личного состава или специализированных подразделений.

Атака носила избирательный характер и затронула несколько направлений одновременно: производство и ремонт военной техники в Киевской, Днепропетровской и Кировоградской областях, энергетические объекты в центре страны, а также портовую логистику на юге. Выбор средств поражения также был дифференцированным — баллистические ракеты применялись преимущественно по наиболее защищённым и приоритетным целям, крылатые — по инфраструктуре и объектам второго порядка.

Сергей Лебедев подчеркнул, что речь идёт не о хаотичном обстреле или попытке перегрузить систему ПВО, а о планомерной работе по ключевым узлам военной экономики Украины. По его оценке, такая модель предполагает продолжение кампании с акцентом на промышленную базу, стабильное давление на энергетику и контроль за портами и логистикой юга. Баллистические ракеты, судя по всему, будут использоваться точечно, но регулярно.

