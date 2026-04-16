В селе Заокское состоялась ярмарка рязанских производителей

16 апреля в селе Заокское Рязанского округа состоялась ярмарка рязанских производителей и фермеров, организованная по поручению губернатора Павла Малкова министерством экономического развития, Агентством развития бизнеса Рязанской области и администрацией Рязанского муниципального округа.

Мероприятие прошло под брендом Минпромторга РФ «Всероссийские ярмарки». Рязанская область одной из первых присоединилась к этой инициативе.

Населенный пункт ежегодно сталкивается с паводками, и в период подтоплений доступ к привычной инфраструктуре ограничен. В ответ на просьбы жителей рязанские предприниматели привезли на ярмарку свежий хлеб, мясные и колбасные изделия, овощи, молочную и кондитерскую продукцию. Покупатели могли не только приобрести вкусные и качественные продукты, но и погрузиться в самобытную атмосферу с музыкой и выступлениями местных артистов.

Формат ярмарочной торговли активно развивается в регионе с 2023 года при поддержке АРБ и регионального министерства экономического развития. По поручению губернатора Павла Малкова за счет средств областного бюджета в Рязани были благоустроены 4 специализированные площадки для торговли: в центре города у МКЦ, на Московском шоссе рядом с ЦНТИ, в Канищеве у торгового центра «КИТ» и в Дашково-Песочне возле «дальней Европы». Их создание направлено на обеспечение комфортных условий как для предпринимателей, так и для покупателей. Кроме того, это региональная мера поддержки для рязанских товаропроизводителей, фермеров и ремесленников.