Общество

Военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября 2026 года

Алексей Самохин
С 1 октября 2026 года в России повысят пенсии военных пенсионеров. Индексация коснётся не только получателей выплат по линии Минобороны, но и всех силовых ведомств. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий уточнил, что механизм индексации военных пенсий отличается от порядка повышения страховых и социальных пенсий, которые уже были увеличены в 2026 году. Размер прибавки для военных напрямую зависит от изменения денежного довольствия действующих военнослужащих.

Сейчас в федеральном бюджете на 2026 год заложена индексация военных пенсий на уровне 4 %, но окончательная цифра может быть скорректирована. Нилов напомнил, что в 2025 году правительство уже увеличивало запланированный показатель непосредственно перед проведением индексации.

«С 1 октября будут проиндексированы пенсии военных пенсионеров. Это не только пенсионеры, которые получают пенсии по линии Минобороны, но и по линии всех силовых ведомств», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что точные параметры повышения станут известны ближе к осени. «Что будет с военными пенсиями в этом году — покажет время, покажет сентябрь. Пока индекс заложен в 4%, и все военные пенсионеры начнут получать с 1 октября проиндексированную пенсию», — отметил Ярослав Нилов.

