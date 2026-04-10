Протоиерей Виталий Рыбаков из храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в городе Рыбное Рязанской области прокомментировал NEWS.ru один из самых актуальных для некоторых пасхальных вопросов: можно ли верующему выпить в светлый праздник?

По словам священника, умеренное употребление алкоголя на Пасху вполне допустимо. Церковь это не запрещает. Бокал вина за праздничным столом не противоречит ни духу, ни букве православной традиции — при одном ключевом условии.

Реклама

«Человек, который способен держать себя в рамках, может употребить спиртное на Пасху», — пояснил Рыбаков. Главное слово здесь — «держать». Мера, самоконтроль, осознанность. Именно они отделяют праздничную радость от греха.

Доводить себя до опьянения протоиерей назвал недопустимым. Пьяное буйство в день Воскресения Христова — это уже прямое нарушение праздничного духа. Чрезмерное употребление алкоголя Церковь расценивает как грех, и Пасха здесь не исключение.