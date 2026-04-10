«Марко Молл» пригласил рязанцев на космические выходные

Накануне Дня космонавтики, 11 апреля, «Марко Молл» собирает для важной миссии на Луну команду отважных и смелых. Общий сбор и команда «Поехали!» — в 14:30 на «космодроме» у магазина Zarina. Лунному десанту предстоит собрать осколки кристалла дружбы, дабы предотвратить межгалактический раздор жителей Вселенной, а заодно и спасти обитателей Луны.

В полете команда космических спасателей подкрепится настоящей космической едой и сладкой ватой, создаст на мастер-классе космический сувенир, а также отметит благополучное завершение миссии на увлекательном космо-шоу. Запечатлеть на память «космические» моменты можно будет в специальной фотозоне.

Вход — свободный. Место проведения: площадка напротив магазина Zarina. Возрастное ограничение: 0+.

Продолжение космической темы ждет гостей «Марко Молл» 18 апреля на «Космо Батле». Время: 15:00-17:00. Возрастное ограничение: 0+.

Космически-танцевальная битва от территории танца New Action. Гостей события ждут показательные выступления учеников школы, после чего пройдут зрелищные батлы 1×1. Зарегистрироваться на батл может любой желающий, участие – бесплатное.

Возраст участников от 4 до 14 лет. Дресс-код: всё, что связано с космосом. Каждый участник получит сладкий подарок, победители – памятные призы. Место проведения: фудкорт «Марко Молл».