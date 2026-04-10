По данным Рязанского центра гидрометеорологии, на 12:00 10 апреля 2026 года обстановка на реках региона остаётся неоднородной: одни водоёмы прибывают, другие уже идут на спад.

В черте Рязани уровень Оки за прошедшие сутки снизился на 3 сантиметра и сейчас составляет 540 сантиметров выше нулевой отметки гидропоста. Совсем иная картина в районе села Старая Рязань: там вода поднялась на 16 сантиметров, достигнув отметки 573 сантиметра. В Касимове фиксируется умеренный подъём на 8 сантиметров, текущий уровень составляет 501 сантиметр.

На Мокше в районе рабочего посёлка Кадом вода продолжает подниматься, пусть и медленно: плюс 3 сантиметра за сутки, отметка 647 сантиметров. Зато Проня у населённого пункта Быково ощутимо успокаивается: минус 25 сантиметров, уровень опустился до 330 сантиметров.

Схожая динамика на Ранове в районе села Троица: спад на 15 сантиметров, отметка 635 сантиметров. Верда у Скопина также немного снизилась: минус 4 сантиметра, сейчас 167 сантиметров выше нулевой отметки.