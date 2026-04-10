Двое детей в Рязани проникли на стройплощадку и попали в котлован

Вечером в четверг, 9 апреля, в ЦПКиО Рязани в районе улицы Братиславской двое детей 2011 и 2013 годов рождения проникли на территорию строительной площадки и попали в котлован. Об этом сообщили в администрации Рязани.

На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. Детей, в сопровождении родителей, доставили в детскую ОКБ. Медики выяснили, что серьёзных травм несовершеннолетние не получили, у них диагностировано лёгкое переохлаждение. Состояние юных рязанцев стабильное.

В администрации Рязани отметили, что стройплощадка огорожена надлежащим образом: используется 3D‑сетка с предупредительными баннерами. Вход на участок производства работ строго запрещён.

Проводится проверка. Администрация города призвала родителей усилить контроль за детьми во время прогулок и обращать особое внимание на предупреждающие знаки и ограждения в зонах проведения строительных работ. В образовательных учреждениях Рязани проведут профилактические беседы.