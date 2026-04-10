Легендарная группа «Воровайки» даст концерт в Рязани

Группа «Воровайки» известна своими хитами как старшему, так и молодому поколению – их треки стали популярны в соцсетях и с каждым годом находят новых слушателей. На сцене прозвучат полюбившиеся публике композиции, составляющие основу репертуара. Не обойдётся и без новых произведений коллектива.

11 апреля, суббота

МКЦ



Хор Русского Рока при свечах (6+) – 18:00. В программе прозвучат песни «Агаты Кристи», «Чайфа», «Наутилуса Помпилиуса», «Алисы», «Короля и Шута», «Кипелова» и других известных коллективов.

Дворец молодёжи



Спектакль «Пьеро. История грустного мальчика» (6+) – 13:00. Пьеро – не просто клоун, а душа цирка, который влюбляется в звезду арены. Их чувство сталкивается с запретом владельца цирка, и герою предстоит сделать выбор. История о любви, смелости и поиске себя в мире, где за улыбкой скрываются настоящие переживания и искренние чувства.

Театр драмы



Спектакль «Рони дочь разбойника» (0+) – 18:00. Полюбившийся зрителям спектакль теперь звучит в сопровождении оркестра. На сцене – разбойничий лес с акробатами, воздушными номерами и сказочными персонажами. Постановка уже отмечена премиями и наградами в сфере циркового искусства.

Театр кукол



Спектакль «Каштанка» (6+) – 11:00. Молодая рыжая собака Каштанка теряет хозяина и остаётся одна в большом городе холодной зимней ночью. Её спасает цирковой артист месье Жорж, и у собаки начинается новая жизнь с теплом, сытостью и новыми друзьями. Но по ночам Каштанка видит во сне прежних хозяев и не может забыть прошлое. История ставит перед ней трудный выбор – остаться в цирке или вернуться домой.

Рязанский государственный цирк



Шоу «Девочка и слон» (0+) – 12:00 и 16:00 Постановка по мотивам рассказа Александра Куприна повествует историю девочки, которой нужно маленькое чудо, чтобы снова стать счастливой. В спектакле это чудо – настоящие индийские слоны, а также удивительный мир цирка с акробатами, воздушными гимнастами, заколдованными лошадьми, живой музыкой и огромным театром теней.

12 апреля, воскресенье

МКЦ



Концерт группы «Воровайки» (16+) – 19:00. Группа «Воровайки» – один из известных коллективов российского шансона, созданный в 1999 году. Зрителей ждёт живое исполнение, энергия сцены и знакомые композиции, которые давно полюбились слушателям.

Рязанский государственный цирк



Шоу «Девочка и слон» (0+) – 13:00.