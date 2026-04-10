Культура и события

Легендарная группа «Воровайки» даст концерт в Рязани

Дарья Петухова
Группа «Воровайки» известна своими хитами как старшему, так и молодому поколению – их треки стали популярны в соцсетях и с каждым годом находят новых слушателей. На сцене прозвучат полюбившиеся публике композиции, составляющие основу репертуара. Не обойдётся и без новых произведений коллектива.

11 апреля, суббота

МКЦ

Хор Русского Рока при свечах (6+) – 18:00. В программе прозвучат песни «Агаты Кристи», «Чайфа», «Наутилуса Помпилиуса», «Алисы», «Короля и Шута», «Кипелова» и других известных коллективов.

Дворец молодёжи

Спектакль «Пьеро. История грустного мальчика» (6+) – 13:00. Пьеро – не просто клоун, а душа цирка, который влюбляется в звезду арены. Их чувство сталкивается с запретом владельца цирка, и герою предстоит сделать выбор. История о любви, смелости и поиске себя в мире, где за улыбкой скрываются настоящие переживания и искренние чувства.

Театр драмы

Спектакль «Рони дочь разбойника» (0+) – 18:00. Полюбившийся зрителям спектакль теперь звучит в сопровождении оркестра. На сцене – разбойничий лес с акробатами, воздушными номерами и сказочными персонажами. Постановка уже отмечена премиями и наградами в сфере циркового искусства.

Театр кукол 

Спектакль «Каштанка» (6+) – 11:00. Молодая рыжая собака Каштанка теряет хозяина и остаётся одна в большом городе холодной зимней ночью. Её спасает цирковой артист месье Жорж, и у собаки начинается новая жизнь с теплом, сытостью и новыми друзьями. Но по ночам Каштанка видит во сне прежних хозяев и не может забыть прошлое. История ставит перед ней трудный выбор – остаться в цирке или вернуться домой.

Рязанский государственный цирк

Шоу «Девочка и слон» (0+) – 12:00 и 16:00 Постановка по мотивам рассказа Александра Куприна повествует историю девочки, которой нужно маленькое чудо, чтобы снова стать счастливой. В спектакле это чудо – настоящие индийские слоны, а также удивительный мир цирка с акробатами, воздушными гимнастами, заколдованными лошадьми, живой музыкой и огромным театром теней.

12 апреля, воскресенье

МКЦ

Концерт группы «Воровайки» (16+) – 19:00. Группа «Воровайки» – один из известных коллективов российского шансона, созданный в 1999 году. Зрителей ждёт живое исполнение, энергия сцены и знакомые композиции, которые давно полюбились слушателям.

Рязанский государственный цирк

Шоу «Девочка и слон» (0+) – 13:00. Постановка по мотивам рассказа Александра Куприна повествует историю девочки, которой нужно маленькое чудо, чтобы снова стать счастливой. В спектакле это чудо – настоящие индийские слоны, а также удивительный мир цирка с акробатами, воздушными гимнастами, заколдованными лошадьми, живой музыкой и огромным театром теней.

Предыдущая статья
Погрузка на железной дороге в Рязанской области в марте выросла на 16,6%     

Популярные материалы

Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Новости России

Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Акценты

Пенсионеров в России ждут серьёзные изменения уже с мая

С мая в России меняются правила перерасчёта пенсий и оформления льгот для граждан от 55 до 80 лет. Большинство процедур станут автоматическими — без заявлений и очередей. Но есть кое-что, что нужно проверить уже сейчас.
Новости Касимова

В Касимовском округе продают несколько зданий, в том числе бывшую школу

Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области сообщила о продаже нескольких объектов недвижимости.
Новости Касимова

В Касимове 78-летний водитель сбил женщину с ребёнком

Сотрудники ГАИ проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Темы

Общество

Рязанский священник рассказал, что происходит на ночной Пасхальной службе

Не просто крестный ход, а путь ко Гробу: зачем православные идут ночью в храм и почему Царские врата остаются открытыми.
Культура и события

Ко Дню космонавтики в рязанских кинотеатрах покажут документальный фильм о Юрии Гагарине

В преддверии 65-летия первого полёта человека в космос рязанцы смогут увидеть в кинотеатрах документальный фильм, посвящённый Герою Советского Союза Юрию Гагарину.
Культура и события

Индийские слоны, спектакли и концерты – что посмотреть в Рязани 4–5 апреля

Дождливые выходные лучше всего проводить не дома, а в компании друзей и в интересном месте.
Культура и события

Фильм «Матрица: Перезагрузка» вновь покажут в кинотеатрах Рязани

Известная франшиза нулевых или вечная классика – рязанцы снова смогут увидеть одну из частей «Матрицы».
Культура и события

В рязанских кинотеатрах покажут экранизацию романа Анны Джейн «Твоё сердце будет разбито»

Произведения Анны Джейн хорошо знакомы многим, особенно тем, кто регулярно смотрит книжные подборки в соцсетях.
Культура и события

Фестиваль «Чёрный кот», концерт при свечах и яркие спектакли – куда сходить 28–29 марта в Рязани

Традиционно в Рязани пройдет фестиваль «Чёрный кот», где за звания лучших команд поборются танцевальные коллективы как из нашего города, так и из соседних.
Культура и события

В Рязани выступят «Волшебные кошки» Владимира Куклачева и группа «Танцы Минус»

Любителям рок-классики и фильма «Брат» будет интересно – в Рязань приезжает группа «Танцы Минус» с программой, где прозвучат песни из культового фильма.
Культура и события

В выходные в Рязани выступит победитель шоу «Народный артист» Алексей Гоман

Участник популярных телепроектов «Танцы со звёздами», «Ледниковый период», «Суперстар!» и шоу «Маска». Уже в эти выходные он выступит в Рязани.

