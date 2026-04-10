На основе данных Гидрометцентра подготовили для вас прогноз погоды по Рязанской области и городу Рязани на ближайшие дни.

Сегодня вечером и днём 11 апреля в Рязанской области и в Рязани ожидается облачная погода. Ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём — небольшой дождь.

Ветер восточный, со скоростью 6–11 м/с.

Температура воздуха: в Рязанской области ночью: −1…4, днём: 8…13;

в Рязани ночью: 2…4, днём: 10…12.

12 апреля

По всей Рязанской области будет облачно, днём с прояснениями. Ночью осадки преимущественно не ожидаются, днём местами пройдёт небольшой дождь.

Ветер восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха: по области ночью: −1…4, днём: 11…16;

в Рязани ночью: 1…3, днём: 13…15.

13 апреля

Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

Ветер северо‑восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха: по области ночью: 0…5, днём: 10…15;

в Рязани ночью: 2…4, днём: 11…13 градусов.