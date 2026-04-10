Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка
Политика

Трамп пообещал «мощнейшую перезагрузку» и военный удар перед переговорами с Ираном

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Переговоры США и Ирана стартуют в Пакистане, но Тегеран уже фиксирует нарушения условий. Трамп называет это «перезагрузкой» и одновременно не исключает удара. Об этом пишет SHOT.

Трамп объявил «перезагрузку» — Иран ответил списком претензий

Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры с Ираном «самой мощной перезагрузкой в мире». Они должны пройти в Пакистане уже завтра. Однако старт диалога омрачён взаимными претензиями ещё до первого рукопожатия.

Спикер иранского парламента Галибаф заявил: Вашингтон не выполнил два ключевых условия, которые Тегеран считал обязательными для начала диалога. Американская сторона не разморозила иранские активы и не добилась прекращения огня в Ливане. Это официальная позиция Тегерана накануне встречи.

Иранские власти дали понять: если Израиль возобновит обстрелы Ливана, делегация покинет переговоры. Причина принципиальная. Тегеран опасается перемирия, которое позволит США и Израилю перевооружиться и вернуться к атакам с новыми силами. Это не паранойя — это официальная риторика иранской стороны.

Встреча, по имеющимся данным, может пройти в конференц-центре имени Мухаммада Али Джинны в Исламабаде.

США летят с установками — и с запасным планом

Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил: американская делегация вылетает на переговоры с чёткими инструкциями от Трампа. Каков предел допустимых компромиссов — не уточняется. Зато Трамп недвусмысленно обозначил: если диалог зайдёт в тупик, в ход пойдут военные инструменты.

Отдельный вопрос — Ормузский пролив. Если переговоры не обеспечат его открытия, у Вашингтона есть готовые запасные сценарии. Какие именно — официально не раскрывается.

Итог простой: стороны садятся за стол с прямо противоположными ожиданиями, непогашенными претензиями и открытыми угрозами за спиной у каждой из них.

Трамп готовится снова атаковать

Транспортники летят на Ближний Восток. Трамп готовится снова атаковать, написал сегодня вечером военкор Александр Коц. 

«Американский президент угрожает вновь обрушить всю мощь американских сил на Иран, если переговоры в Пакистане провалятся, — пишет журналист. — Все, говорит, решится в ближайшие 24 часа. Ну, про 24 часа мы уже где-то слышали. Но активность транспортной авиации США говорит о том, что двухнедельную паузу Трамп решил заполнить восстановлением своего боевого потенциала в регионе. Хотя, как мы помним, персы требуют вывода американских сил».

Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Новости России

Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Акценты

Пенсионеров в России ждут серьёзные изменения уже с мая

С мая в России меняются правила перерасчёта пенсий и оформления льгот для граждан от 55 до 80 лет. Большинство процедур станут автоматическими — без заявлений и очередей. Но есть кое-что, что нужно проверить уже сейчас.
Новости Касимова

В Касимовском округе продают несколько зданий, в том числе бывшую школу

Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области сообщила о продаже нескольких объектов недвижимости.
Новости Касимова

В Касимове 78-летний водитель сбил женщину с ребёнком

Сотрудники ГАИ проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Политика

Украинский политолог предупредил: следующая зима станет катастрофой для страны без заморозки конфликта

Киевский политолог Юрий Романенко предупредил: если конфликт не остановится до зимы, Украину накроет энергетическая катастрофа. Прошлая зима уже показала, чем это заканчивается.
Происшествия

Молодой парень попал под поезд в Рязани — соцсети

По словам очевидцев, инцидент случился около вокзала Рязань-1. После него парень лежал на земле без движения. Также у здания вокзала заметили автомобиль скорой помощи. 
Погода

Мокрый снег ночью и до +13 днём ожидается в Рязанской области

На основе данных Гидрометцентра подготовили для вас прогноз погоды по Рязанской области и городу Рязани на ближайшие дни.
Экономика и бизнес

Погрузка на железной дороге в Рязанской области в марте выросла на 16,6%     

В марте 2026 г. на железной дороге в Рязанской области в вагоны и контейнеры было погружено 647,3 тыс. тонн грузов. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Общество

В ЖК «Еврокласс» в Рязани заработали инфракрасные обогреватели

Любите гулять весной? Прохладные дни больше не нарушат ваши планы! На стилобате ЖК «Еврокласс-4» установлены навесы с инфракрасными обогревателями, которые подарят большим и маленьким жильцам дополнительное тепло. 
Общество

Меценат хочет возродить храм в Рязанской области, который архитектор Стасов строил по картине Рафаэля

Меценат готов восстановить церковь 1816 года в Рязанской области, которую архитектор Василий Стасов возводил по мотивам картины Рафаэля «Обручение Девы Марии». Судьба уникального памятника решается прямо сейчас.
Общество

Зюганов поддержал возрождение пионеров и октябрят и объяснил, почему это важно

Глава КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею возродить систему октябрят и пионеров. По его словам, партия уже 10 лет принимает в пионеры до 6 000 детей ежегодно.
Происшествия

Натурализованная рязанка фиктивно прописала у себя дома 9 мигрантов

Сотрудники полиции установили, что злоумышленница помогла незаконно легализоваться 9 приезжим из Среднеазиатского региона в возрасте 18 лет до 61 года. Фактически иностранные граждане по указанному адресу не проживали и не планировали. 

