Трамп пообещал «мощнейшую перезагрузку» и военный удар перед переговорами с Ираном

Переговоры США и Ирана стартуют в Пакистане, но Тегеран уже фиксирует нарушения условий. Трамп называет это «перезагрузкой» и одновременно не исключает удара. Об этом пишет SHOT.

Трамп объявил «перезагрузку» — Иран ответил списком претензий

Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры с Ираном «самой мощной перезагрузкой в мире». Они должны пройти в Пакистане уже завтра. Однако старт диалога омрачён взаимными претензиями ещё до первого рукопожатия.

Спикер иранского парламента Галибаф заявил: Вашингтон не выполнил два ключевых условия, которые Тегеран считал обязательными для начала диалога. Американская сторона не разморозила иранские активы и не добилась прекращения огня в Ливане. Это официальная позиция Тегерана накануне встречи.

Иранские власти дали понять: если Израиль возобновит обстрелы Ливана, делегация покинет переговоры. Причина принципиальная. Тегеран опасается перемирия, которое позволит США и Израилю перевооружиться и вернуться к атакам с новыми силами. Это не паранойя — это официальная риторика иранской стороны.

Встреча, по имеющимся данным, может пройти в конференц-центре имени Мухаммада Али Джинны в Исламабаде.

США летят с установками — и с запасным планом

Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил: американская делегация вылетает на переговоры с чёткими инструкциями от Трампа. Каков предел допустимых компромиссов — не уточняется. Зато Трамп недвусмысленно обозначил: если диалог зайдёт в тупик, в ход пойдут военные инструменты.

Отдельный вопрос — Ормузский пролив. Если переговоры не обеспечат его открытия, у Вашингтона есть готовые запасные сценарии. Какие именно — официально не раскрывается.

Итог простой: стороны садятся за стол с прямо противоположными ожиданиями, непогашенными претензиями и открытыми угрозами за спиной у каждой из них.

Трамп готовится снова атаковать

Транспортники летят на Ближний Восток. Трамп готовится снова атаковать, написал сегодня вечером военкор Александр Коц.

«Американский президент угрожает вновь обрушить всю мощь американских сил на Иран, если переговоры в Пакистане провалятся, — пишет журналист. — Все, говорит, решится в ближайшие 24 часа. Ну, про 24 часа мы уже где-то слышали. Но активность транспортной авиации США говорит о том, что двухнедельную паузу Трамп решил заполнить восстановлением своего боевого потенциала в регионе. Хотя, как мы помним, персы требуют вывода американских сил».