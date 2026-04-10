Изображение от freepik
Экономика и бизнес

Погрузка на железной дороге в Рязанской области в марте выросла на 16,6%     

Алексей Самохин
В марте 2026 г. на железной дороге в Рязанской области в вагоны и контейнеры было погружено 647,3 тыс. тонн грузов. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Железной дорогой, в том числе, погружено: 

Реклама

зерна – 47,2 тыс. тонн (рост в 1,6 раза);

химикатов и соды – 20,8 тыс. тонн (+8,9%);

промышленного сырья и формовочных материалов –9,4 тыс. тонн (рост почти в 45 раз); 

лома черных металлов – 7,6 тыс. тонн (- 2,5%); 

продуктов перемола – 6,2 тыс. тонн (+ 18,2%);

промышленных товаров народного потребления – 3 тыс. тонн (рост в 1,9 раза);

метизов – 2,3 тыс. тонн (-14,3%).

Всего в январе-марте 2026 года в Рязанской области погружено в вагоны и контейнеры 1,6 млн тонн грузов, что на 3,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

