Изображение от benzoix на Freepik
Новости России

IT-эксперт Курочкин сомневается, что заявление Бони могло повлиять на работу Telegram

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Обращение блогера Виктории Бони вряд ли послужило причиной восстановления доступа к Telegram у части российских пользователей. Такую точку зрения в интервью изданию «Абзац» озвучил эксперт в сфере информационных технологий Алексей Курочкин.

Специалист напомнил, что ранее представители официальных ведомств допускали сценарии, при которых технический контроль над работой сервиса может временно ослабевать. Вполне вероятно, что нынешние изменения в функционировании мессенджера связаны именно с этими процессами. Также аналитик рассматривает гипотезу о технических обновлениях со стороны команды Павла Дурова, однако не исключает, что подобные заявления могут носить исключительно маркетинговый характер.

Продолжение после рекламы

Курочкин скептически оценил возможность влияния медийных персон на реализацию государственной стратегии. Он отметил, что до этого в инфополе уже появлялись сведения из официальных источников о возможном смягчении политики в отношении платформы. По его словам, более реалистично выглядят версии о перенастройке систем фильтрации трафика. Аналогичные ситуации периодически возникают и с работой мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), когда сервис становится доступным в периоды адаптации оборудования к новым методам блокировки. Версию о выпуске Дуровым обновлений со встроенными прокси-серверами эксперт назвал сомнительной, предположив, что это может быть обычным пиар-ходом.

О самой Виктории Боне жёстко высказался Юрий Подоляка. По его словам, «она точно не патриот той России, которая близка и дорога нам. Она патриот той России, которая сбежала из страны несколько лет назад. И не просто сбежала, а все эти годы поливала ее помоями и только и ждала момента, чтобы воткнуть ей нож в спину. И вот, наконец, дождалась…». 

Блогер полагает, что заявление Бони появилось не просто так, это «наглядный пример работы западных спецслужб по раскачке России. И потому весь этот шлак «с русским ДНК» (как себя позиционирует Вика) будет проявляться все чаще и чаще. Потому что он уже мобилизован. Мобилизован своими западными хозяевами, чтобы, как и в 1990-е, развалить нашу страну…».

Ранее глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству Александр Ионов подтвердил, что российские власти ведут предметный диалог по вопросу полноценного возобновления работы мессенджера. Ионов полагает, что текущий переговорный процесс существенно повышает вероятность скорого и конструктивного решения возникшей проблемы.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье