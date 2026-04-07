Масштабную аварию на коллекторе в Рязани устраняют почти месяц

В Рязани ведутся масштабные работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе по улице Народный Бульвар. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала.

15 марта 2026 года в районе дома №3 по улице Коломенская произошло обрушение железобетонного канализационного коллектора диаметром 600 мм. Протяжённость повреждённого участка составила более 100 метров. Причиной аварии стал длительный срок эксплуатации трубы и сильная газовая коррозия бетона и арматуры.

Реклама

Для предотвращения разлива сточных вод на рельеф специалисты уже смонтировали временную схему перекачки. Это позволило частично решить проблему, однако полная ликвидация аварии продолжается.

Работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением подрядной организации. Сложность заключается в том, что коллектор залегает на глубине более 6 метров, в месте прохождения большого количества других подземных коммуникаций и интенсивных плавунов, что приводит к постоянным обвалам рабочих котлованов.

«Водоканал» просит жителей Московского района с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.