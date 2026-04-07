Работа на пенсии станет нормой для россиян, считает финансовый эксперт

В ближайшие годы работа после выхода на пенсию может стать нормой для большинства россиян. Такой прогноз высказал эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его мнению, в перспективе 5–10 лет занятость после достижения пенсионного возраста окончательно закрепится как социальная норма.
Почему это происходит?
Эксперт отмечает, что трансформация пенсионной модели из периода «заслуженного отдыха» в этап активной жизни уже стала реальностью. На это влияют два ключевых фактора:
- Кадровый дефицит. Компании всё чаще нуждаются в опытных специалистах.
- Государственные стимулы. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года снимает главный барьер для официальной занятости.
Не только деньги
Хотя экономический фактор остаётся основным мотивом, причина не сводится только к деньгам. В России формируется тренд на «активное долголетие». Работа становится способом сохранить социальные связи, поддерживать умственную активность и чувствовать свою значимость.
Работодатели меняют подход
Компании, особенно в промышленности, образовании и медицине, начинают воспринимать сотрудников 60+ как ценный и лояльный ресурс. Опыт и наставнический потенциал старшего поколения трудно быстро заменить. Работодатели всё чаще адаптируют рабочие места под возрастных специалистов, понимая, что удерживать опытного сотрудника дешевле, чем искать и обучать нового.
Добровольно или вынужденно?
Для жителей крупных городов это часто осознанный выбор, а в регионах и на тяжёлых работах продолжение трудовой деятельности остаётся финансовой необходимостью. Главным ограничением для всех остаётся состояние здоровья.
По материалам «Газета.Ru».