В новой программе Рязанский театр балета соединит страсть «Кармен» и лирику «Шопенианы»

Рязанский театр балета готовит для зрителей настоящий подарок — премьеру программы, в которой соединились страсть и лирика, испанский темперамент и романтическая лёгкость.

29 и 30 апреля, а также 14 и 15 мая на сцене Рязанского театра драмы артисты представят вечер одноактных балетов «Кармен-сюита» и «Шопениана».

Режиссёр-постановщик и художественный руководитель театра Юрий Зиннуров предлагает рязанцам за один вечер совершить путешествие в две совершенно разные эпохи балетного искусства.

Откроет вечер «Кармен-сюита» — один из самых ярких и драматичных балетов XX века. На музыку Жоржа Бизе в гениальной оркестровке Родиона Щедрина разворачивается трагическая история цыганки Кармен. Это спектакль о борьбе за свободу, роковой любви и всепоглощающей страсти.

Хореография балета отличается острым ритмом, экспрессивными позами и глубоким психологизмом, а испанские мотивы придают действию особый колорит и динамику.

Полной противоположностью страстной Кармен станет «Шопениана» — жемчужина эпохи романтизма. Этот балет-романс, созданный на музыку Фредерика Шопена, переносит зрителя в мир грёз и поэзии.

В центре сюжета — юноша и девушки-сильфиды, духи воздуха. Воздушные пачки, лунный свет и лиричная, полная светлой грусти музыка создают неповторимую атмосферу. Хореография, восходящая к легендарному балету Михаила Фокина 1907 года, поражает своей лёгкостью, воздушностью и плавностью движений.

В этой премьере Рязанский театр балета покажет всё многообразие и выразительность классического танца, соединив на одной сцене огонь испанской страсти и нежность романтического балета.

Хореография — в редакции Юрия Зиннурова.

Художник по костюмам — Анастасия Зверева.

Возрастное ограничение 12+.