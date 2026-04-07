На приусадебном участке в Рязанской области обнаружен труп 48-летнего мужчины

В селе Муравлянка Сараевского округа обнаружен труп мужчины 1978 года рождения. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По имеющейся информации, тело нашёл сосед погибшего 7 апреля на его приусадебном участке. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, которые приступили к работе.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося. По факту обнаружения тела проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.