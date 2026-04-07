В местах подтопления в районе Борки установили деревянные мостки

В связи с неблагоприятной паводковой обстановкой и подтоплением отдельных участков в Советском районе Рязани управление по делам ГО и ЧС совместно с префектурой района оперативно реализуют комплекс мер по обеспечению безопасности граждан.

Особое внимание уделяется организации безопасного передвижения жителей по затопленным территориям. Для этого специалисты установили временные деревянные мостки.

Реклама

В районе Борки (11-й микрорайон): организован безопасный проход от дома №34 к домам №35 и №36.

В 8-м микрорайоне: для жителей открыт проход от дома №127 к дому №117.

Эти меры позволяют людям безопасно передвигаться по своим привычным маршрутам, не подвергая себя риску. Управление по делам ГО и ЧС продолжает мониторинг ситуации и готово к дальнейшим действиям по защите населения и территории района.