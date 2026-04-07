В Рязани открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Дагестане

В Рязанской области открыт сбор гуманитарной помощи для жителей Республики Дагестан, где из-за сильных и продолжительных ливней произошли масштабные подтопления. В результате разгула стихии оказались затоплены целые населённые пункты, а людей пришлось срочно эвакуировать.
О начале сбора сообщил губернатор региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков. Он подчеркнул, что в сложной ситуации нельзя оставаться в стороне, и призвал всех неравнодушных рязанцев оказать поддержку пострадавшим.
Каждый желающий может внести свой вклад. В первую очередь необходимы:
- питьевая вода;
- продукты длительного хранения;
- средства личной гигиены;
- постельное бельё.
Принести гуманитарную помощь можно по адресу: ул. Горького, 49А. Все собранные вещи будут оперативно направлены в пострадавшие районы Дагестана.