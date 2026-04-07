В Рязани открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Дагестане

В Рязанской области открыт сбор гуманитарной помощи для жителей Республики Дагестан, где из-за сильных и продолжительных ливней произошли масштабные подтопления. В результате разгула стихии оказались затоплены целые населённые пункты, а людей пришлось срочно эвакуировать.

О начале сбора сообщил губернатор региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков. Он подчеркнул, что в сложной ситуации нельзя оставаться в стороне, и призвал всех неравнодушных рязанцев оказать поддержку пострадавшим.

«В штабе общественной поддержки «Единой России» проводим сбор гуманитарной помощи. Направим все необходимое людям, которые остались без крыши над головой», — сказал Павел Малков.

Каждый желающий может внести свой вклад. В первую очередь необходимы:

питьевая вода;

продукты длительного хранения;

средства личной гигиены;

постельное бельё.

Принести гуманитарную помощь можно по адресу: ул. Горького, 49А. Все собранные вещи будут оперативно направлены в пострадавшие районы Дагестана.