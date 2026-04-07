В ЦПКиО в Рязани удаляют больные деревья и готовят площадку для высадки новых

В Рязани продолжаются масштабные работы по комплексному благоустройству Центрального парка культуры и отдыха. Это один из ключевых этапов реализации проекта «Рязань пешеходная» — большого туристического маршрута, который создаётся по поручению губернатора Павла Малкова.

Вместо привычных аллей скоро появится современное и безопасное пространство. На площади 1800 кв. м появится уникальная разноуровневая детская площадка с экологичным оборудованием. Здесь будут: элементы для игры с водой и песком, тематические игровые конструкции, большие качели с разными типами сидений.

Рядом обустроят комфортную зону фуд-кортов, современный пункт проката велосипедов и новые туалеты. Не останутся без внимания и питомцы: площадку для выгула собак полностью обновят.

Здоровье парка — в приоритете

Сейчас на территории идёт санитарная прочистка. Специалисты уже удалили сухую и больную поросль, получив все необходимые разрешения. Это необходимо для сохранения здоровья экосистемы. Чтобы защитить оставшиеся здоровые деревья, их огородили специальными конструкциями. В рамках благоустройства на территории парка установят скамейки, малые архитектурные формы, организуют декоративную подсветку деревьев, проведут озеленение.

Безопасность и технологии нового поколения

Парк станет не только красивым, но и технологичным:

138 новых светодиодных фонарей обеспечат яркое и экономичное освещение.

Установят современную систему видеонаблюдения с функцией биометрического распознавания лиц для безопасности посетителей.

Появится система оповещения и управления эвакуацией на случай чрезвычайных ситуаций.

Проект благоустройства ЦПКиО — часть большой работы по развитию туристической инфраструктуры Рязани. В рамках маршрута «Рязань пешеходная» уже обновлены Кремлёвский сквер, Лесопарк и другие знаковые места города.