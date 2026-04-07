«Ростелеком» и Союз театральных деятелей России запустили «Театральную олимпиаду»

«Ростелеком» и Союз театральных деятелей России (СТД РФ) объявили старт просветительской акции «Театральная олимпиада» . Онлайн-тестирование по истории русского театра пройдет на образовательной платформе «Ростелеком Лицей» до 30 июня 2026 года. Принять участие в ней могут все желающие старше 14 лет.

Театральная олимпиада состоит из 150 вопросов о театре, разделенных на три блока: «Имена», «Профессии» и «Театр». На каждый вопрос участнику отводится 30 секунд. Победителями станут 150 человек — участники, показавшие лучшие результаты, получат билеты в ведущие театры страны и приглашение на съемки телевизионных передач в Москве.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на платформе «Ростелеком Лицей» . Подведение итогов запланировано на июль 2026 года, а церемония награждения пройдет в августе 2026 года. Для участников в возрасте от 14 до 18 лет требуется согласие родителей.

Илья Пятигорский, директор по цифровым продуктам «Ростелекома»: «“Театральная олимпиада” — это не просто тестирование с ценными призами, это мост между классическим искусством и цифровыми технологиями. Мы убеждены, что театр должен оставаться интересным и доступным для каждого. Юбилей Союза театральных деятелей — прекрасный повод объединить тысячи жителей нашей страны вокруг великого наследия русской культуры. Наш совместный проект подтверждает, что искусство и технологии могут отлично дополнять друг друга, открывая новые возможности для просвещения и культурного развития России».

Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России: «“Театральная олимпиада” на платформе “Ростелеком Лицей” — это возможность проверить свои знания и, возможно, открыть для себя что-то новое. Олимпиада доступна для всех: от школьников до профессионалов. Приглашаю вас принять вызов и проверить себя. Присоединяйтесь. Мы начинаем!»

В рамках проекта на платформе «Ростелеком Лицей» размещены материалы по истории театра для подготовки к олимпиаде. Среди них — совместный документально-художественный проект «Ростелекома» и музея Московского Художественного академического театра (МХАТ) «Константин Станиславский. В поисках системы» , посвященный творчеству великих театральных деятелей — Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.