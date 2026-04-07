Кинопремьеры апреля в Wink: от сказок и мультиков до триллеров и исторических драм

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Wink, как всегда, позаботился о кинодосуге для всей семьи. Родителям наверняка будет любопытно посмотреть новую версию, а детям впервые узнать историю необычного мальчика из дерева. Уже доступен для просмотра кинохит 2026 года «Буратино» (6+) — переосмысление популярной сказки от режиссера Игоря Волошина. В заглавной роли Виталия Корниенко, Папу Карло сыграл Александр Яценко, в роли владельца кукольного театра — Фёдор Бондарчук, а в образах Базилио и Лисы Алисы предстанут Александр Петров и Виктория Исакова, Тортиллу воплотила на экране Светлана Немоляева. Вырезанная из волшебного полена кукла оживает, превращаясь в непоседливого деревянного мальчишку — Буратино. Бродячий театр Карабаса-Барабаса мечтает заполучить артефакт и открывает охоту на мальчика и его друзей — Мальвину (Анастасия Талызина), Пьеро (Степан Белозёров) и Артемона (Марк Эйдельштейн). Буратино рвется доказать, что у него есть настоящее сердце, и впереди его ждут невероятные приключения.

Реклама

Также в апреле в Wink можно будет посмотреть еще одного лидера недавнего кинопроката — «Сказку о Царе Салтане» (6+) от Сарика Андреасяна. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот и другие. Одним темным зимним вечером молодому царю Салтану посчастливилось найти себе невесту родом из простой семьи. Его так впечатлила юная прелестница, что Салтан в тот же вечер обвенчался с ней, а двух ее сестер забрал с собой во дворец в качестве прислуги. Однако коварные девушки не разделяют счастья более везучей сестры и начинают строить козни. В результате цепи интриг жену с новорожденным сыном запечатывают в деревянную бочку и бросают в океан.

Для самых юных зрителей в апреле состоится премьера спецвыпуска анимационного сериала «Три Кота. Путешествие во времени» (0+). Он расскажет о годовщине знакомства мамы и папы семейства котов. Также главные герои — Коржик, Карамелька и Компот — отправятся в приключение по разным историческим периодам: от каменного века и Античности до времен Средневековья и промышленной революции.

Скоро на Wink стартует долгожданное продолжение сериала канала СТС «Молодежка. Новая смена» (16+). В новых сериях к зрителям вернутся любимые герои в исполнении Фёдора Бондарчука, Александра Соколовского, Анны Михайловской, Марии Пироговой, Сергея Комарова, также к команде присоединились Олеся Судзиловская, Маргарита Дьяченкова и Евгения Дмитриева. В режиссерском кресле — снова Сергей Арланов, запускавший «Молодежку» в 2013 году. В продолжении истории, выходящем со слоганом «Второй период», ставки для хоккейной команды «Акулы Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди студенческих команд…

Первые эпизоды комедийного сериала СТС «Как Деревянко Чехова играл» (16+) уже доступны на Wink. По сюжету Павел Деревянко решает замахнуться на роль своего великого земляка, чтобы получить признание за вклад в искусство. Однако на пути к заветной цели становится правнучка Чехова из Таганрога, которую в сериале сыграла Елена Симонова. Зрителей ждет целый ряд звездных камео с участием Виктора Добронравова, Максима Лагашкина и Романа Евдокимова, а в роли кинопродюсера снялся Сергей Шакуров.

После телеэфира на ТНТ в онлайн-кинотеатре Wink появится комедийный сериал «Большой человек» (16+) — романтическая история об айтишнике Матвее, который решает похудеть ради любви, а в итоге начинает по-взрослому разбираться с собой и своей жизнью. В главных ролях — Роман Попов, Настасья Самбурская, Алина Ланина, Елена Валюшкина и Алексей Золотовицкий.

Фильм «Холодное сердце» (12+) от режиссера Владимира Котта также использует сказочные мотивы. В главных ролях Маша Кошина, Слава Копейкин и Никита Кологривый. В центре сюжета — персонажи пьесы «Снегурочка» классика Александра Островского, но события происходят в наши дни. Берендей больше не царь, а сторож, Лель оказывается модным диджеем, вернувшимся на каникулы из Москвы, а его одноклассник Мизгирь — успешный бизнесмен из райцентра.

Премьера комедии «Уволить Жору» (18+) с Данилой Козловским, Михаилом Галустяном и Натальей Бардо состоится в Wink 4 апреля. Главный герой Макс — молодой и шустрый, не особо отягощенный моралью и принципами провинциал — делает успешную карьеру в Москве. Он работает в кадровом агентстве и увольняет топ-менеджеров, помогая отжимать доли в компаниях. Очередное задание Макса — избавиться от главного программиста большой ИТ-компании Георгия. На первый взгляд, работы на пару дней, но оказывается, что это уникальный случай и уволить Жору невероятно сложно.

Поклонников триллеров заинтересует картина «Кто-то должен умереть» (18+) — она появится на Wink 9 апреля. По сюжету две семейные пары отправляются на теплый дружеский уик-энд в загородном доме. Но одна из женщин знает страшную тайну — она решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в игру, в которой героям предстоит доказать, что они по-настоящему любят друг друга. Иначе кто-то должен умереть. Главные роли супругов исполнили Юлия Снигирь и Павел Деревянко, Аглая Тарасова и Денис Прытков. По задумке режиссера, актеры до последних сцен на съемочной площадке пребывали в неведении, какой будет развязка.

Финское кино — не самый частый гость в онлайн-кинотеатре Wink, поэтому поклонникам Суоми и особенно ее истории стоит обратить внимание на историческое фэнтези режиссера Антти Йокинена «Калевала: Первый викинг» (18+). Действие фильма разворачивается в XII веке: воспитанный чужим племенем викинг попадает в рабство. Там он встречает последних представителей рода воинов, к которому принадлежали его родители. Калевала — легендарный финский эпос, который во многом сформировал национальную идентичность. В ролях — Элиас Салонен, Еэро Ахо, Илкка Койвула и другие.

Историческая драма «Лекарь 2. Наследие Авиценны» (16+) снята немецкими кинематографистами, но события происходят в Англии. Доктор из Персии Роб Коул вместе со своим ребенком приезжает туда после трагической гибели жены. В столицу он допущен не был. Роб создает лечебницу для нуждающихся, показывая свое исключительное мастерство врачевания. Это привлекает внимание короля, дочери которого нужна помощь. Для Роба это не только честь, но и опасное испытание, где все решают не только знания. В ролях Том Пэйн, Эмили Кокс, Эйдан Гиллен, Аня Роуз Дейли и другие.

Легендарная песня и гимн российских космонавтов «Трава у дома» обязательно прозвучит в фильме-концерте «Земляне. Возвращение легенды» (12+). В основе документального проекта юбилейный концерт, который состоялся в Санкт-Петербурге. В фильме прозвучат классические хиты «Путь домой» и «Взлетная полоса», современные композиции «Боже», «Мама» и «Борсалино», патриотическая «Благовест» и многие другие. Помимо грандиозного зрелища со спецэффектами зрителей ждет эксклюзивное интервью с основателями группы Владимиром Киселевым и Игорем Романовым.

Уникальный просветительский проект «Константин Станиславский. В поисках системы» (12+) уже доступен в Wink. Десятисерийный совместный проект «Ростелекома» и музея МХАТ — синтез образования и развлечения — откроет вам тайны зарождения знаменитой «системы Станиславского», изменившей мировое представление об актерском мастерстве, оказавшей революционное влияние не только на театральное искусство, но и на кинематограф. В проекте использовался искусственный интеллект, чтобы «оживить» фото рубежа XIX-XX веков и портреты главных представителей русского искусства той поры. При подготовке проекта использовались уникальные архивные материалы Музея МХАТ, а также интервью Народных артистов России Константина Хабенского и Владимира Машкова. Проект будет интересен как истинным ценителям театра, так и тем, кто только начинает открывать для себя его магию.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.