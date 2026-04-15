Рязанцы могут передавать показания счётчиков и обращаться в УК через мессенджер MAX

Государственная жилищная инспекция Рязанской области сообщает: теперь все возможности приложения «Госуслуги Дом» доступны прямо в национальном мессенджере MAX. Это часть масштабной инициативы Министерства строительства и ЖКХ РФ по цифровизации управления многоквартирными домами и созданию единого канала связи между жильцами и управляющими компаниями.

Что теперь можно делать в мессенджере?

Передавать показания счётчиков.

Направлять обращения в управляющую организацию.

Получать информацию о своей недвижимости.

Присоединяться к домовым чатам.

Все ваши данные и обращения автоматически попадают в личные кабинеты управляющих компаний и поставщиков ресурсов. С 2026 года такой формат общения становится основным: все управляющие компании обязаны работать с жильцами через домовые чаты в национальном мессенджере. Уже сейчас по всей стране создано более 539 тысяч таких чатов.

Достаточно открыть мессенджер MAX, найти чат-бот «Госуслуги Дом» (доступен по ссылке) и начать пользоваться всеми возможностями прямо из своего смартфона.