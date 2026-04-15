В Рязани обсудили вопросы поддержки и мотивации с Алексеем Талаем

15 апреля на площадке Рязанского исторического музея состоялась встреча представителей региональных социальных учреждений с Алексеем Талаем — общественным деятелем, членом Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь и учредителем Благотворительного фонда.

Визит Алексея Талая в Рязанскую область прошёл по приглашению губернатора Павла Малкова. В ходе встречи, собравшей сотрудников Управления социальной защиты, Центра социального развития, кураторов семей участников СВО и родителей детей с ограниченными возможностями, обсуждались вопросы преодоления жизненных трудностей, поддержки и мотивации.

Реклама

Белорусский предприниматель и общественный деятель Алексей Талай рассказал о себе, уделив особое внимание преодолению тяжелых жизненных испытаний после случившейся с ним трагедии и длительной реабилитации. Он подчеркнул важность поддержки семьи, постановки целей и умения быть благодарным. Особое внимание спикер уделил ценности взаимопомощи:

«Умение помогать – принцип зрелости нашего общества. Мы должны всегда помнить об этом. Важно то, что мы оставим после себя на земле. Каждое наше прожитое мгновение – оно не исчезает, а остается в сердцах людей».

Работники социальных учреждений задали вопросы о благотворительности, спортивной карьере и способах обрести мотивацию. В завершение визита Алексей Талай встретился с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в Детском патриотическом центре «Зарница», где провёл вдохновляющую беседу.