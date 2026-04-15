Все события Рязани и области

Павел Малков: Главные принципы работы органов местного самоуправления – слышать людей и любить родной край

Олеся Чугунова
В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню работников органов местного самоуправления, губернатор Рязанской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков высоко оценил вклад муниципальных служащих в развитие региона.

В событии также участвовали первый зампред Правительства области Денис Боков, спикер облдумы Аркадий Фомин, председатель гордумы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Борис Ясинский, глава Ассоциации «Совет муниципальных образований» Евгений Сидоров, куратор проекта «СберПраво» Лиана Пепеляева, а также руководители министерств и главы муниципалитетов.

Реклама

Павел Малков подчеркнул, что в системе местного самоуправления работают неравнодушные специалисты, благодаря ежедневному труду которых решаются проблемы граждан.

 «Я вижу вашу самоотдачу, вижу то, как вы активно предлагаете и затем реализуете множество полезных инициатив. Поэтому есть и достойные результаты. Главные принципы в этой работе – слышать людей, работать по совести и, конечно, любить родной край. Мы видим, что города и поселки развиваются, становятся более благоустроенными, привлекательными для жизни, и в этом огромная заслуга органов местного самоуправления», – отметил он.

Губернатор напомнил, что поддержка муниципалитетов остается приоритетом госполитики: в области действуют федеральные программы комплексного развития сельских территорий, позволяющие строить соцобъекты и жилье, а также региональная программа поддержки местных инициатив, реализуемая с участием граждан. Отдельную благодарность Павел Малков выразил главам и сотрудникам МСУ за системную помощь участникам СВО и их семьям.

В финале мероприятия губернатор вручил отличившимся работникам государственные и региональные награды. Благодарности Президента РФ удостоены Ольга Черняк и Владимир Деткин. Почетного звания «Почетный работник местного самоуправления Рязанской области» удостоены Елена Понкратова, Елена Ситникова и Алексей Пашев.

Предыдущая статья
В Рязани обсудили вопросы поддержки и мотивации с Алексеем Талаем
Следующая статья
В Рязани 15 апреля произошёл пожар в частном доме в районе Горрощи

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости России

«Предателей хватает»: генерал рассказал, откуда запустили дроны ВСУ по Липецку и Ельцу

В ночь на 14 апреля украинские беспилотники атаковали Елец Липецкой области: один мирный житель погиб, пятеро получили ранения. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, каким маршрутом беспилотники проникают вглубь страны и почему именно жилые районы оказываются под ударом.
Новости России

Во Владимире муж заметил гематому на лбу умершей роженицы и забил тревогу

Гражданский муж жительницы Владимира, умершей во время родов во...
Происшествия

На трассе в Касимовском округе произошло смертельное ДТП

Ночью 14 апреля на региональной трассе в Рязанской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель не удержал машину на дороге и погиб. Его четверо пассажиров оказались в больнице.

Темы

Общество

РГУ имени Есенина раскроет все детали поступления‑2026 на Дне открытых дверей

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина приглашает будущих абитуриентов и их родителей на День открытых дверей.
Губернатор Павел Малков: Футбол – одно из ключевых направлений в развитии спорта в Рязанской области

На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков сформулировал ряд поручений, нацеленных на совершенствование спортивной инфраструктуры и повышение качества проведения футбольных соревнований.
Депутаты Рязанской городской Думы проверили ход работ по благоустройству ЦПКиО

14 апреля депутаты Рязанской городской Думы совместно с активистами ТОС побывали в Центральном парке культуры и отдыха.
Губернатор Павел Малков: В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов

На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков дал поручение активизировать информационно‑разъяснительную работу с населением в рамках кампании по набору в мобилизационный людской резерв.
В Рязани впервые прошёл КВН среди студентов колледжей

13 апреля во Дворце культуры и искусства Рязани состоялся дебютный творческий конкурс «КВН среди студентов СПО».
В Рязани состоится выставка-поиск дома для собак и кошек

В Доме молодежи Рязанской области 18 апреля с 11:00 до 16:00 состоится выставка-пристройство бездомных животных «Пойдем домой».
Культура и события

В Рязани пройдут парные заезды чемпионата ZDT RACING 2026

В ближайшие выходные, 18–19 апреля, на АСК «Атрон» состоится второй этап чемпионата ZDT RACING 2026.
Школьники из семи районов Рязанской области стали одними из первых, кто побывал на заводе, который строит фармацевтическая компания «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

Старшеклассники Скопинского округа и шести близлежащих районов стали участниками состоявшегося накануне профтура на строящийся в селе Успенском фармзавод ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», на котором в 2028 году начнется выпуск уникальных жизненно важных препаратов плазмы крови человека.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье