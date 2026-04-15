Павел Малков: Главные принципы работы органов местного самоуправления – слышать людей и любить родной край

В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню работников органов местного самоуправления, губернатор Рязанской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков высоко оценил вклад муниципальных служащих в развитие региона.

В событии также участвовали первый зампред Правительства области Денис Боков, спикер облдумы Аркадий Фомин, председатель гордумы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Борис Ясинский, глава Ассоциации «Совет муниципальных образований» Евгений Сидоров, куратор проекта «СберПраво» Лиана Пепеляева, а также руководители министерств и главы муниципалитетов.

Павел Малков подчеркнул, что в системе местного самоуправления работают неравнодушные специалисты, благодаря ежедневному труду которых решаются проблемы граждан.

«Я вижу вашу самоотдачу, вижу то, как вы активно предлагаете и затем реализуете множество полезных инициатив. Поэтому есть и достойные результаты. Главные принципы в этой работе – слышать людей, работать по совести и, конечно, любить родной край. Мы видим, что города и поселки развиваются, становятся более благоустроенными, привлекательными для жизни, и в этом огромная заслуга органов местного самоуправления», – отметил он.

Губернатор напомнил, что поддержка муниципалитетов остается приоритетом госполитики: в области действуют федеральные программы комплексного развития сельских территорий, позволяющие строить соцобъекты и жилье, а также региональная программа поддержки местных инициатив, реализуемая с участием граждан. Отдельную благодарность Павел Малков выразил главам и сотрудникам МСУ за системную помощь участникам СВО и их семьям.

В финале мероприятия губернатор вручил отличившимся работникам государственные и региональные награды. Благодарности Президента РФ удостоены Ольга Черняк и Владимир Деткин. Почетного звания «Почетный работник местного самоуправления Рязанской области» удостоены Елена Понкратова, Елена Ситникова и Алексей Пашев.