В Касимове обсудили озеленение и благоустройство Соборного парка

Сегодня, 15 апреля, глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов подвёл итоги важной встречи, посвящённой развитию Соборного парка — любимого места отдыха горожан и настоящего сердца Касимова.

В центре обсуждения оказались вопросы озеленения, благоустройства и безопасности. Жители активно участвовали в диалоге, высказывали свои предложения и делились опасениями. В ходе встречи был рассмотрен проект развития парка, особое внимание уделили необходимости вырубки аварийных деревьев, которые могут представлять опасность для посетителей. Вместе с тем, были определены места для посадки новых деревьев и кустарников, чтобы сделать парк ещё более зелёным и уютным.

Иван Бахилов отметил, что для него приоритетом остаётся открытость к мнению жителей. Все предложения и замечания будут учтены при принятии окончательных решений.