Дом на Крупской в Рязани готов к эксплуатации после капремонта

В Рязани завершён капитальный ремонт многоквартирного дома №11 по улице Крупской. По итогам работ была проведена итоговая комиссионная проверка, чтобы оценить качество и соответствие выполненных задач техническому заданию.

В состав комиссии вошли представители городской администрации, в том числе начальник управления энергетики и ЖКХ Павел Морковин, а также руководство управляющей компании и подрядной организации.

В ходе осмотра специалисты уделили особое внимание модернизации инженерных систем. В подвальном помещении были полностью заменены магистральные трубы горячего и холодного водоснабжения. Кроме того, специалисты обновили узлы учёта и управления, что позволит более точно регулировать подачу ресурсов и повысит надёжность системы.

По результатам проверки комиссия пришла к выводу, что все работы выполнены в полном объёме, в соответствии с утверждённым графиком и установленными техническими стандартами. Дом на улице Крупской готов к эксплуатации после ремонта.