В Рязанской области 40 млн рублей потратят на противопожарную защиту детских лагерей

22 апреля заместитель Председателя Правительства Рязанской области Рустам Халиков принял участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заседание провёл Министр МЧС России Александр Куренков в формате видеоконференцсвязи. От региона в работе также участвовали представители МЧС и профильных министерств.

Главными темами обсуждения стали готовность к летней оздоровительной кампании и меры по обеспечению безопасности в лесах в предстоящий пожароопасный сезон.

В Рязанской области подготовка к детскому летнему отдыху идёт в плановом режиме. Смена стартует 27 мая. В этом году для детей будут работать более 300 лагерей, что позволит охватить организованным отдыхом свыше 27 тысяч ребят.

Особое внимание уделяется безопасности. На эти цели выделено почти 40 млн рублей. Средства направляются на ремонт и модернизацию систем пожарной сигнализации, закупку огнетушителей, пожарных рукавов и другого необходимого инвентаря.

В регионе уже ведётся активная работа по обеспечению пожарной безопасности в лесах. С 1 апреля постановлением Правительства введён пожароопасный сезон.

Для защиты лесов сформирован Сводный план тушения пожаров и выполнен комплекс мер по противопожарному обустройству территорий. К охране лесов привлечены силы ГУ «Пожлес»:

свыше 150 единиц техники;

более 500 единиц пожарного оборудования.

Создан необходимый резерв техники, снаряжения и горюче-смазочных материалов. Мониторинг обстановки ведётся круглосуточно с помощью:

видеокамер системы «Лесной дозор»;

космического мониторинга;

беспилотных авиасистем.

Также организовано регулярное наземное патрулирование лесных массивов.