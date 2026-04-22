В Рязанской области 40 млн рублей потратят на противопожарную защиту детских лагерей

22 апреля заместитель Председателя Правительства Рязанской области Рустам Халиков принял участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заседание провёл Министр МЧС России Александр Куренков в формате видеоконференцсвязи. От региона в работе также участвовали представители МЧС и профильных министерств.

Главными темами обсуждения стали готовность к летней оздоровительной кампании и меры по обеспечению безопасности в лесах в предстоящий пожароопасный сезон.

В Рязанской области подготовка к детскому летнему отдыху идёт в плановом режиме. Смена стартует 27 мая. В этом году для детей будут работать более 300 лагерей, что позволит охватить организованным отдыхом свыше 27 тысяч ребят.

Особое внимание уделяется безопасности. На эти цели выделено почти 40 млн рублей. Средства направляются на ремонт и модернизацию систем пожарной сигнализации, закупку огнетушителей, пожарных рукавов и другого необходимого инвентаря.

В регионе уже ведётся активная работа по обеспечению пожарной безопасности в лесах. С 1 апреля постановлением Правительства введён пожароопасный сезон.

Для защиты лесов сформирован Сводный план тушения пожаров и выполнен комплекс мер по противопожарному обустройству территорий. К охране лесов привлечены силы ГУ «Пожлес»:

  • свыше 150 единиц техники;
  • более 500 единиц пожарного оборудования.

Создан необходимый резерв техники, снаряжения и горюче-смазочных материалов. Мониторинг обстановки ведётся круглосуточно с помощью:

  • видеокамер системы «Лесной дозор»;
  • космического мониторинга;
  • беспилотных авиасистем.

Также организовано регулярное наземное патрулирование лесных массивов.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Новости России

Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
Новости кино и ТВ

Актёр из культовых российских сериалов Игорь Алексеев скончался в ночь на 19 апреля

Актёр Игорь Алексеев, знакомый зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в ночь с 18 на 19 апреля 2026 года. Незадолго до смерти он обсуждал новые съёмки.

Темы

Общество

На улице Садовой в Рязани начинается ремонт тепловых сетей, мусорные площадки перенесут

22 апреля в Рязани состоялось рабочее совещание, посвящённое старту плановых ремонтных работ на магистральных тепловых сетях по улице Садовой.
Медицина

В рязанской ОКБ спасли бойца СВО с выведенным наружу кишечником после ранения

История 45-летнего ветерана — это история мужества и борьбы. После тяжёлого ранения в живот, полученного в зоне СВО, в полевых условиях ему спасли жизнь. Однако последствия травмы были крайне тяжёлыми.
Экология, природа, животные

В Рязанской области от воды освободились 10 приусадебных участков

За последние сутки от воды освободилось 10 приусадебных участков в городе Рязани. На текущий момент остаются подтопленными 4 низководных моста.
Общество

У Рязанской ВДНХ появился свой сайт

Теперь следить за жизнью Рязанской ВДНХ стало ещё проще. У знакового городского пространства появился собственный официальный сайт — современная цифровая площадка, где собрана вся необходимая информация для гостей.
Общество

Дом на Крупской в Рязани готов к эксплуатации после капремонта

В Рязани завершён капитальный ремонт многоквартирного дома №11 по улице Крупской. По итогам работ была проведена итоговая комиссионная проверка, чтобы оценить качество и соответствие выполненных задач техническому заданию.
Общество

Эксперты выяснили, что внутренняя отделка кинотеатра «Родина» не представляет культурной ценности

В Рязани продолжается масштабная реконструкция знакового объекта культурного наследия — кинотеатра «Родина» (1945–1947 гг.).
Общество

«Зелёный сад — наш дом» начинает строительство детской поликлиники в Песочне

Новое здание поможет разгрузить поликлинику № 7, где сейчас лечатся все дети огромного микрорайона. Важнейший социальный объект будет расположен на Васильевском проезде.
Новости России

Ушел из жизни легендарный лётчик Кашин, предотвративший захват самолета в 1973 году

В 1973 году Иван Кашин проявил исключительное мужество. Во время рейса на самолете Як-40 террористы попытались захватить воздушное судно. Благодаря хладнокровию и профессионализму командира, был подан сигнал бедствия.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье