Эксперты выяснили, что внутренняя отделка кинотеатра «Родина» не представляет культурной ценности

В Рязани продолжается масштабная реконструкция знакового объекта культурного наследия — кинотеатра «Родина» (1945–1947 гг.). Работы ведутся в соответствии с поручением Губернатора Рязанской области Павла Малкова. После обновления в стенах исторического здания планируется разместить Дом музыки.
Восстановление знаковых для региона объектов является одним из приоритетных направлений работы Правительства области. В настоящее время уже разработана проектная документация на реставрацию и приспособление здания к современному использованию.
В ходе подготовки документов специалисты провели корректировку предмета охраны. Было установлено, что историческая отделка интерьеров не сохранилась, а поздние наслоения (например, паркетные полы 2000-х годов) не имеют историко-культурной ценности.
В рамках реконструкции планируется:
- Реставрация кирпичной кладки наружных и внутренних стен, фасадов и внутренних лестниц.
- Восстановление кирпичных сводов Монье и ремонт чердачного перекрытия.
- Замена кровельного покрытия, ремонт стропильной системы и входных групп.
- Полная замена инженерных систем, оконных и дверных заполнений.
- Создание доступной среды для маломобильных групп граждан.
Комментируя ход работ, советник Губернатора Екатерина Шуба заверила, что реконструкция не оказывает негативного влияния на конструктивную надёжность и безопасность здания.
Сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в этом году.