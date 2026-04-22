Эксперты выяснили, что внутренняя отделка кинотеатра «Родина» не представляет культурной ценности

В Рязани продолжается масштабная реконструкция знакового объекта культурного наследия — кинотеатра «Родина» (1945–1947 гг.). Работы ведутся в соответствии с поручением Губернатора Рязанской области Павла Малкова. После обновления в стенах исторического здания планируется разместить Дом музыки.

Восстановление знаковых для региона объектов является одним из приоритетных направлений работы Правительства области. В настоящее время уже разработана проектная документация на реставрацию и приспособление здания к современному использованию.

Продолжение после рекламы

В ходе подготовки документов специалисты провели корректировку предмета охраны. Было установлено, что историческая отделка интерьеров не сохранилась, а поздние наслоения (например, паркетные полы 2000-х годов) не имеют историко-культурной ценности.

В рамках реконструкции планируется:

Реставрация кирпичной кладки наружных и внутренних стен, фасадов и внутренних лестниц.

Восстановление кирпичных сводов Монье и ремонт чердачного перекрытия.

Замена кровельного покрытия, ремонт стропильной системы и входных групп.

Полная замена инженерных систем, оконных и дверных заполнений.

Создание доступной среды для маломобильных групп граждан.

Комментируя ход работ, советник Губернатора Екатерина Шуба заверила, что реконструкция не оказывает негативного влияния на конструктивную надёжность и безопасность здания.

«В рамках подготовки проектной документации было проведено важное уточнение: скорректирован предмет охраны. В целом реализация этого проекта поможет нам сохранить исторический вид здания и приспособить его под Дом музыки», — подчеркнула она.

Сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в этом году.