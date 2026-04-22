Павел Малков: Необходимо срочно приступать к благоустройству общественных пространств, строительный сезон стартовал

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На заседании регионального Правительства, которое провел 22 апреля губернатор Рязанской области Павел Малков, обсудили планы благоустройства муниципальных образований на текущий год. Особое внимание уделили реализации проектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Продолжается масштабное благоустройство в Рязанской области, двигаемся системно в этом направлении. В каждом муниципалитете эта работа проводится. Вчера стартовало всероссийское онлайн-голосование. Жители выбирают территории, которые будут обновляться по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор можно будет сделать до 12 июня либо через Госуслуги, либо с помощью волонтеров, которые у нас работают в торговых центрах и на оживленных улицах. В прошлом году проголосовали более 130 тысяч человек из нашего региона», – сказал Павел Малков.

Как уточнил глава региона, объекты, которые сейчас выберут рязанцы, начнут благоустраивать уже в следующем году. Всего в списке 97 территорий в 25 муниципалитетах. В текущем же году реализуют проекты, поддержанные жителями в прошлом году: по программе «Формирование комфортной городской среды» обновят 25 общественных пространств в Рязани, Ряжске, Клепиках, поселке Лесной и других районах. Кроме того, новые благоустроенные зоны появятся в Касимове, Скопине, Сасове, Новомичуринске, Шацке и Михайлове — эти проекты получили гранты Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. А в Ряжске дополнительно из областного бюджета создадут детский парк «Орленок».

Павел Малков подчеркнул, что благоустройство ведется в каждом муниципалитете с использованием возможностей разных программ. На ряде площадок работы уже идут. «Там, где еще не начали, надо срочно приступать. Время терять нельзя, строительный сезон у нас стартовал», – заявил губернатор.

