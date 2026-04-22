Павел Малков: Необходимо срочно приступать к благоустройству общественных пространств, строительный сезон стартовал

На заседании регионального Правительства, которое провел 22 апреля губернатор Рязанской области Павел Малков, обсудили планы благоустройства муниципальных образований на текущий год. Особое внимание уделили реализации проектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Как уточнил глава региона, объекты, которые сейчас выберут рязанцы, начнут благоустраивать уже в следующем году. Всего в списке 97 территорий в 25 муниципалитетах. В текущем же году реализуют проекты, поддержанные жителями в прошлом году: по программе «Формирование комфортной городской среды» обновят 25 общественных пространств в Рязани, Ряжске, Клепиках, поселке Лесной и других районах. Кроме того, новые благоустроенные зоны появятся в Касимове, Скопине, Сасове, Новомичуринске, Шацке и Михайлове — эти проекты получили гранты Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. А в Ряжске дополнительно из областного бюджета создадут детский парк «Орленок».
Павел Малков подчеркнул, что благоустройство ведется в каждом муниципалитете с использованием возможностей разных программ. На ряде площадок работы уже идут. «Там, где еще не начали, надо срочно приступать. Время терять нельзя, строительный сезон у нас стартовал», – заявил губернатор.