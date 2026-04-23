Появилось видео с прогнозом Жириновского о союзе России и США

Алексей Самохин
В Москве на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» показали архивное видео с неопубликованным ранее прогнозом основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Запись, по данным организаторов, сделана во время визита политика в Багдад в 2002 году.

На кадрах Жириновский рассуждает о перспективах отношений России и США. По его мнению, Москва и Вашингтон могли бы сформировать «скрытую коалицию», где лидеры двух держав проводили бы политику в интересах своих стран, не оглядываясь на мировое сообщество.

«Европа старая, она уже ничего не может. Последняя наиболее сильная страна Запада — это Америка. Поэтому соединение Америки и России в определенной скрытой форме коалиции может стать реальностью в ближайшие несколько лет», — заявил политик.

Жириновский отметил, что у России и США нет настоящих союзников, поэтому им придется действовать по принципу «на безрыбье и рак — рыба». В качестве примера он риторически спросил: «Нам что, Словакия поможет?»

Видео опубликовано в рамках мероприятия «Неизданные прогнозы Жириновского: что ждет Россию и мир». Организаторы продолжают демонстрировать архивные материалы с выступлениями политика, скончавшегося в апреле 2022 года.

