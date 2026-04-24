На Солнце произошла мощная вспышка класса X2.5

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН утром 24 апреля зарегистрировала солнечную вспышку высшего класса X2.5. Событие произошло в 04:07 по московскому времени и стало самым мощным за последние два с половиной месяца.

Более сильная вспышка уровня X4.2 фиксировалась 4 февраля 2026 года. Тогда серия солнечных событий стала самой мощной в XXI веке. Рост активности светила, который привёл к утренней вспышке, прогнозировался накануне.

Вспышку сопроводил крупный выброс плазмы, который зафиксировали космические телескопы. По предварительным данным, событие может оказаться нейтральным для Земли. Центр взрыва сместился к краю Солнца — угол до направления на планету превышает 60 градусов. Кроме того, плазма движется в сторону от Земли.

«Фронтальные удары в такой ситуации исключены, возможно только касание планеты краем плазменного облака», — поясняют в лаборатории.

Окончательные выводы о характере воздействия на Землю специалисты сделают в течение дня по результатам математического моделирования. Признаков спада солнечной активности не наблюдается. В течение 24 апреля возможны новые крупные события, предупреждают учёные.

Солнечные вспышки класса X относятся к высшей категории мощности. Они способны вызывать магнитные бури, нарушения в работе спутников связи и навигационных систем, а также проблемы с электросетями на Земле. Вызванные вспышкой бури влияют на самочувствие жителей Рязани.