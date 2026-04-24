Рязанке Ворониной присвоят звание Мать-героиня 

Депутаты Рязанской городской Думы на заседании в четверг, 23 апреля, приняли решение ходатайствовать о присвоении звания «Мать-героиня» рязанке Екатерине Сергеевне Ворониной. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа.

Депутатами приняты решения о возбуждении ходатайства:

Продолжение после рекламы

— о награждении медалью ордена «Родительская слава» — многодетных родителей Игоря Александровича Ноги и Елены Сергеевны Ноги, Ришата Мухтаровича и Ферузы Зарифовны Фархутдиновых;

— почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» — депутата Рязанской городской Думы Александра Ивановича Лемдянова.