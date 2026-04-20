Он жил в тихом монастыре, вдали от суеты больших городов. Его не показывали по телевизору и не цитировали в газетах. Но те, кому довелось встретиться со старцем Зосимой из Васильевской обители, утверждают: этот монах видел будущее так же ясно, как сейчас мы можем рассмотреть прошлое во всех деталях. От событий на Майдане до исхода специальной военной операции — он предрёк всё. И его пророчества, сделанные ещё двадцать лет назад, сегодня сбываются один за другим.

Что же именно говорил старец, как, по его словам, закончится конфликт? И какое будущее ждёт Россию? РЕН ТВ разбирались в пяти главных предсказаниях, которые уже сбылись, и тех, что сбываются прямо сейчас.

Продолжение после рекламы

«Колотня с Киева покатится по всей земле Русской»

Это предсказание старец Зосима сделал задолго до того, как мир узнал о Майдане. Он говорил:

«И сейчас, в наше время, колотня с Киева вся начинается — матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего. Кругом будет беснование».

Оглядываясь назад, можно прочитать в этих словах государственный переворот 2014 года, который для Украины стал «точкой невозврата». Цепь трагических событий была запущена именно тогда. Началась гражданская война на Донбассе, раскол, глубокий моральный, экономический, политический кризис.

«Беснование», о котором говорил старец, многие толкователи его наследия связывают с созданием Православной церкви Украины. Это раскольническая структура, захватившая храмы и начавшая гонения на каноническое православие. Служителей церкви сегодня бьют на улицах, сажают в тюрьмы, у них отнимают святыни.

«Лавра падёт, а благодать перейдёт в Оптину»

Вот что по-настоящему поражает. Зосима предрёк захват Киево-Печерской лавры. Это одна из главных святынь православного мира. Об этом он рассказывал в частной беседе насельнику Оптиной пустыни иеросхимонаху Серафиму.

«Киево-Печерская лавра падёт. Вся благодать Киево-Печерской лавры перейдёт в Оптину пустынь. Я до этого не доживу, а ты увидишь», — вспоминал тот разговор Серафим.

И это сбылось. Лавра оказалась под угрозой, а Оптина пустынь сегодня действительно принимает тысячи паломников и становится одним из духовных центров.

«Держитесь Русской православной церкви, в ней спасение»

Перед смертью старец оставил напутствие. Он понимал, что Украина может отвернуться от России, и дал чёткий ответ что делать тем, кто останется верен.

«Отходя в жизнь вечную, последнее слово глаголю вам, братья, сестры и все молящиеся в обители нашей: держитесь Русской православной церкви — в ней спасение», — писал Зосима.

Тем же священникам, кто не изменил своей вере, он советовал не бояться тюрьмы и с достоинством переносить испытания.

«Ну что ж, надо в тюрьме посидеть. Не будешь священником, если в тюрьме не побудешь. И к этому готовиться нужно, и к пути исповедничества. Ну, как Бог даст. Краше избежать её. Но от тюрьмы и сумы николи не отрекайся. Кругом Бог, и в тюрьмах, и где только ни находимся, кругом Бог. И с Богом ничего в жизни не страшно никогда», — взывал предсказатель.

«Православный на православного пойдёт»

Зосима читал будущее как открытую книгу. Гражданскую войну, которая началась после Майдана, он тоже предвидел.

«Православный на православного будет идти. Вражда, ненависть властей на Украине будет к Русской церкви и русским людям. Придёт страшное правительство, гонители придут», — говорил он.

Причину конфликта старец видел в том, что люди отвернулись от веры. Он называл это «большой бедой». Двадцать лет назад, когда он произносил эти слова, никто не мог представить, что на Украине случится антиконституционный переворот и придёт «страшное правительство». Никто, кроме самого Зосимы.

«Гнев Божий приближается стремительно, и никуда мы не денемся. Как бы мы ни кричали о мире, как бы и то, и другое… Мы сами уже гнев Божий приближаем. На наши главы упадёт эта огненная чаша гнева Божия, беда будет».

Ракеты НАТО падут не только на Донбасс, но и на Киев

Отец Феофан, насельник Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, вспоминал: Зосима имел особое воззрение на конфликт Запада и России. Старец считал, что ракеты НАТО упадут не только на Донбасс, но и на Киев.

Вероятно, он предвидел, что Россия оттеснит боевиков ВСУ от Киева, а те, в свою очередь, объединятся с Североатлантическим альянсом. Сегодня это выглядит уже не как фантастика, а как реальный сценарий.

Медведь проснётся и раскрутит дубину

Но главное, что Зосима видел победу России. И говорил о ней с удивительной образностью:

«Дух Руси могучий, непобедимый всегда!.. Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснётся, как в лапу мохнатую эту дубину возьмёт, как раскрутится, то и вся масонская Европа полетит тогда от этой дубины настоящей, русской, святой».

Когда старец делал это предсказание, никому и в голову не могло прийти, что Россия вообще вступит в ожесточённое противостояние с Европой и США. Но сегодня, когда это противостояние стало реальностью, его слова обретают новый, пугающий смысл.

Будет единство Русской земли

Зосима знал не только о конфликте. Он предвидел и воссоединение.

«И ещё будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины. Только одно говорю всем: смотрите, не вздумайте надеяться на свои силы, а просите у Бога помощи. И вот тогда всё преодолеете и не станете предателями. А понадеетесь на свои силы — предателем Иудой станете. Будь с Русской православной церковью, потому что во всех других сплошное беснование будет и не будет там Духа Святого. Смотрите, времена преопасные, не соблазнитесь!»

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, комментируя феномен старца, подчеркнул: Зосима был человеком огромного духовного опыта.

«Это не пророчество, а видение. Он не бабка-угадка, а человек огромного духовного опыта», — рассказал священнослужитель.

В интервью «Комсомольской правде» отец Феофан поведал о личном предсказании, которое ему сделал старец ещё в 2000 году.

«Он и мне предсказал украинский плен ещё в 2000-м. Сказал грустно так: А тебя ещё пытать будут, дите. Выдержишь, если вверишь себя Господу. А понадеешься на свои силы — Иудой станешь», — поделился Феофан.

Пророчество сбылось. Отец Феофан пробыл 37 дней в плену у СБУ. На него донесли за то, что он передавал ополчению информацию о колоннах украинской техники. Но он выдержал — потому что вверил себя Богу.

Его завещание прогремело очень мощно

Настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке игумен Кирилл, уроженец Луганской области, поделился своими воспоминаниями о пророке.

«В плане единения церковного у нас была полная гармония. Его завещание прогремело очень мощно», — подчеркнул настоятель.

Сегодня, когда многие ищут ответы на вопросы о будущем России и мира, слова старца Зосимы звучат особенно весомо. Он не оставил точных дат — только образы и предупреждения. Но те, кто умеет читать между строк, находят в них утешение и надежду. Россия выстоит. И медведь, когда придёт время, раскрутит свою дубину.