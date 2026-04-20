Вольф Мессинг — человек-легенда. Его имя ещё при жизни обросло мифами и тайнами. Кто-то называл его величайшим телепатом и провидцем XX века, кто-то — искусным иллюзионистом и шарлатаном. Но факт остаётся фактом: Мессинг был лично знаком со Сталиным, а его способности изучали учёные с мировым именем. Родился он в 1899 году в Польше, а умер в Москве в 1974-м. И после смерти оставил после себя не только мемуары, но и множество пророчеств, которые, как утверждают его последователи, сбываются до сих пор.

В 2026 году, когда мир переживает тектонические сдвиги, слова Мессинга вспоминают снова и снова. Что же он предвидел? И почему даже скептики начинают верить? Об этом с изданием «МК» поговорила экстрасенс Аделина Панина.

Продолжение после рекламы

«Ненависть ко всему русскому»: пророчество о русофобии

Ещё при жизни Вольф Григорьевич говорил о грядущем противостоянии Запада и России. Он уверял: западные страны будут давить на нашу страну, и это давление как итог выльется в серьёзный конфликт.

«Они не будут скрывать ненависти ко всему русскому — от простых русских людей до русской культуры», — эти слова Мессинга сегодня активно обсуждают в сети.

По заверениям, он предрекал, что в 2022–2023 годах произойдёт событие, которое заставит многих в этом убедиться. И действительно, начало специальной военной операции стало тем самым рубежом, после которого русофобская риторика на Западе перестала быть чем-то постыдным и вышла на официальный уровень.

Что ждёт Америку и Европу

Но Мессинг не только предупреждал о проблемах. Он видел и то, чем эта политика обернётся для тех, кто её развязал. По его пророчествам, русофобский курс выйдет Западу боком.

В интернете активно распространяются предсказания об ослаблении позиций США и Европы в мире. На главные роли, по словам Мессинга, выйдет Китай. А вот Россию он называл «сердцем мира» — центром, вокруг которого будет выстраиваться новая геополитическая реальность.

Сегодня, в 2026 году, мы действительно видим, как западные страны, открыто проводящие русофобскую политику, сталкиваются с одной проблемой за другой. Экономические трудности, энергетический кризис, внутренние протесты — список растёт с каждым месяцем.

Мнение экстрасенса: весной 2026-го всё решится

Аделина Панина объяснила, почему пророчества Мессинга сбываются и чего ждать дальше.

«Мессинг был противоречивой фигурой, — говорит Аделина. — Кто-то утверждал, что он шарлатан, кто-то говорил, что он— истинный провидец. Я склонна верить Мессингу. Считаю, что он мог предвидеть будущее».

По словам Паниной, одно из предсказаний Мессинга касалось завершения спецоперации. Провидец якобы называл весну 2026 года как время, когда конфликт подойдёт к концу.

«Я слышала об одном из предсказаний по поводу СВО — что она может закончиться весной 2026 года. Я согласна с этим, тоже вижу, что мы близимся к развязке, к финалу спецоперации. Весной и в начале лета ситуация начнётся меняться и переходить в другое русло», — поделилась экстрасенс.

2025-й стал переломным. А что дальше?

Аделина Панина также отметила, что 2025 год принёс серьёзные перемены. По её словам, на планете началась смена политического режима — глобальная, затрагивающая все страны.

«В 2025 году действительно случились серьёзные перемены: наметилась смена политического режима на всей планете, — продолжает Панина. — В 2026–2027 годах эти перемены усилятся. Мы с вами это будем наблюдать. Все разжигатели войны на Западе получат по заслугам — мало никому не покажется».

Она добавила, что в западных странах уже многие начинают понимать: русофобия не привела ни к чему хорошему. И это понимание будет только крепнуть.

Февраль 2026-го: что изменило судьбу человечества

Не так давно в сети завирусилось новое предсказание, приписываемое Мессингу. Сообщалось, что он предвидел серьёзное событие, которое случится в феврале 2026 года и изменит судьбу человечества. Судя по всему, речь шла противостоянии на Ближнем Востоке, который начался в конце зимы и уже привёл к масштабным последствиям для всего мира.

Однако не все так однозначно. В беседе с «МК» внебрачный сын Вольфа Мессинга заявлял, что подобным пророчествам доверять не стоит. По его словам, при жизни знаменитый телепат не делал никаких предсказаний — всё, что ходит в сети, либо выдумки, либо поздние интерпретации его общих фраз.

Верить или нет?

Совпадений действительно много. Россия и Запад вступили в жёсткое противостояние, именно так, как это описывал Мессинг. США и Европа теряют свои позиции. Китай набирает вес. А спецоперация, судя по многим сигналам, действительно может близиться к завершению. Но прямых записей пророчеств Мессинга не сохранилось. Всё, что мы имеем, — это пересказы, воспоминания современников и интерпретации последователей.

Но даже если допустить, что часть предсказаний — поздние вставки, остаётся главное. Вольф Мессинг обладал уникальным даром предвидения. И его слова о России как о «сердце мира» сегодня звучат пророчески. Особенно при условии того, как наша страна выдерживает беспрецедентное давление и продолжает укреплять свои позиции на мировой арене.