Онлайн-взыскание долгов за ЖКУ хотят распространить на всю Россию после эксперимента

Минстрой решил перевести взыскание долгов за коммунальные услуги в цифровой формат. Законопроект появится, если эксперимент, который идет в 19 регионах, покажет результат. Об этом пишут «Известия».

Сейчас ситуация выглядит противоречиво. По данным ведомства, на начало 2026 года оплачено почти 98% счетов. Но общий долг остается огромным — от 1 до 1,5 трлн рублей. Как пояснил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, из-за этих денег отрасль недополучает ресурсы, а модернизация сетей и капремонт откладываются.

Как будет работать новая схема

Эксперимент стартовал 1 июля 2025 года и продлится до 30 июня 2026-го. В нем участвуют регионы с высоким уровнем цифровизации. Речь идет о полной автоматизации процесса. Система ГИС ЖКХ при появлении долга сама запрашивает данные в МВД и Росреестре, находит собственника и проверяет его документы. После этого уведомление отправляют в личный кабинет на «Госуслугах».

Если реакции нет, алгоритм формирует пакет документов и направляет его мировому судье уже в электронном виде. Без бумажной волокиты и долгих ожиданий. Как уточнили в Минстрое, такая схема должна упростить информирование граждан и дать им шанс погасить задолженность до суда.

Почему долги не исчезнут

В Госдуме к инициативе отнеслись сдержанно. Сергей Пахомов считает: одного цифрового механизма недостаточно. Проблема глубже. Люди часто не понимают, за что именно платят, особенно когда суммы в квитанциях резко растут. Отсутствие диалога с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями только усиливает недоверие.

Депутат настаивает: сначала нужно навести порядок в начислениях. Платежи должны стать прозрачными и понятными. Жителям обязаны объяснять структуру счетов, показывать объемы потребления, разъяснять перерасчеты и отчитываться о работах.

Без этого любой механизм взыскания будет работать лишь частично. Тем более что ошибки в начислениях не редкость, а значит, возможны споры и судебные разбирательства.

Эксперты считают, что цифровая система все же может дать эффект. Она снизит нагрузку на суды, избавит их от поиска должников и сократит расходы на госпошлины. Для добросовестных плательщиков это тоже плюс: меньше долгов — меньше перекрестных расходов внутри системы ЖКХ.

Но есть важное условие. Все регионы должны быть технически готовы к запуску. Иначе единая система просто не заработает так, как задумано.

