Рязанцам в начале 2026 года стали предлагать зарплату на 10,5 тыс больше — hh.ru

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели анализ рынка труда и выяснили, у представителей каких направлений в первом квартале 2026 года предлагаемая зарплата выросла заметнее всего. Рейтинг специализаций возглавили программисты, маляры и курьеры.

В первом квартале 2026 года медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты в Рязанской области составила 72 000 рублей. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года она увеличилась на 17% или на 10 500 рублей.

«Самый заметный рост предлагаемой заработной платы произошел у программистов (разница в абсолютных значениях составила 67 500 рублей), маляров (+57 500 рублей), курьеров (+37 500 рублей), прорабов (+33 700 рублей) и агентов по недвижимости (+32 700 рублей). Показательно, что больше всего потенциальные доходы повысились у синих воротничков, что связано с высоким спросом на них на рынке труда», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Кроме того, предлагаемый заработок заметно вырос у сварщиков (разница в абсолютных значениях — 26 700 рублей), инженеров ПТО (+23 800 рублей), монтажников (+20 300 рублей), учителей (+19 800 рублей), машинистов (+19 500 рублей).

Топ-10 специализаций с наибольшим ростом предлагаемых зарплат, Рязанская область, 2026

Специализация 1 кв. 2026 1 кв. 2026 Разница в абсолютных значениях, руб. Разница в процентах Программист, разработчик 125 000 ₽ 57 500 ₽ 67 500 ₽ 117% Маляр, штукатур 137 500 ₽ 80 000 ₽ 57 500 ₽ 96% Курьер 184 000 ₽ 146 500 ₽ 37 500 ₽ 426% Прораб, мастер СМР 150 000 ₽ 116 300 ₽ 33 700 ₽ 329% Агент по недвижимости 112 700 ₽ 80 000 ₽ 32 700 ₽ 178% Сварщик 144 200 ₽ 117 500 ₽ 26 700 ₽ 31% Инженер ПТО, инженер-сметчик 103 800 ₽ 80 000 ₽ 23 800 ₽ 48% Монтажник 120 300 ₽ 100 000 ₽ 20 300 ₽ 101% Учитель, преподаватель, педагог 56 000 ₽ 36 200 ₽ 19 800 ₽ 55% Машинист 100 000 ₽ 80 500 ₽ 19 500 ₽ 105% Программист, разработчик 125 000 ₽ 57 500 ₽ 67 500 ₽ 117%

В «разрезе» отраслей самыми щедрыми в вопросе роста предлагаемых зарплат в вакансиях оказался административный персонал (разница в процентах — 70%), домашний и обслуживающий персонал (+37%), безопасность (+31%), транспорт и логистика (+24%), сельское хозяйство (+23%), продажи (+19%).

У административного персонала зафиксированы самый большой рост предлагаемых в вакансиях зарплат в абсолютных значениях (+38 600 рублей). Самая высокая медиана в первом квартале как 2025 года (112 700 рублей), так и 2026 года (129 000 рублей) – у топ-менеджеров. Напротив, самые низкие медианы предлагаемых заработных плат за указанные периоды отмечены в сфере науки и образования (45 100 рублей в первом квартале 2025 года и 52 000 рублей в первом квартале 2026 года).

Топ-10 отраслей компаний с наибольшим ростом предлагаемых зарплат, Рязанская область, 2026