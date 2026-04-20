Рязанцам в начале 2026 года стали предлагать зарплату на 10,5 тыс больше — hh.ru

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели анализ рынка труда и выяснили, у представителей каких направлений в первом квартале 2026 года предлагаемая зарплата выросла заметнее всего. Рейтинг специализаций возглавили программисты, маляры и курьеры.

В первом квартале 2026 года медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты в Рязанской области составила 72 000 рублей. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года она увеличилась на 17% или на 10 500 рублей.

«Самый заметный рост предлагаемой заработной платы произошел у программистов (разница в абсолютных значениях составила 67 500 рублей), маляров (+57 500 рублей), курьеров (+37 500 рублей), прорабов (+33 700 рублей) и агентов по недвижимости (+32 700 рублей). Показательно, что больше всего потенциальные доходы повысились у синих воротничков, что связано с высоким спросом на них на рынке труда», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru. 

Кроме того, предлагаемый заработок заметно вырос у сварщиков (разница в абсолютных значениях — 26 700 рублей), инженеров ПТО (+23 800 рублей), монтажников (+20 300 рублей), учителей (+19 800 рублей), машинистов (+19 500 рублей).

Топ-10 специализаций с наибольшим ростом предлагаемых зарплат, Рязанская область, 2026

Специализация1 кв. 20261 кв. 2026Разница в абсолютных значениях, руб.Разница в процентах
Программист, разработчик      125 000 ₽         57 500 ₽       67 500 ₽ 117%
Маляр, штукатур      137 500 ₽         80 000 ₽       57 500 ₽ 96%
Курьер      184 000 ₽       146 500 ₽       37 500 ₽ 426%
Прораб, мастер СМР      150 000 ₽       116 300 ₽       33 700 ₽ 329%
Агент по недвижимости      112 700 ₽         80 000 ₽       32 700 ₽ 178%
Сварщик      144 200 ₽       117 500 ₽       26 700 ₽ 31%
Инженер ПТО, инженер-сметчик      103 800 ₽         80 000 ₽       23 800 ₽ 48%
Монтажник      120 300 ₽       100 000 ₽       20 300 ₽ 101%
Учитель, преподаватель, педагог        56 000 ₽         36 200 ₽       19 800 ₽ 55%
Машинист      100 000 ₽         80 500 ₽       19 500 ₽ 105%
В «разрезе» отраслей самыми щедрыми в вопросе роста предлагаемых зарплат в вакансиях оказался административный персонал (разница в процентах — 70%), домашний и обслуживающий персонал (+37%), безопасность (+31%), транспорт и логистика (+24%), сельское хозяйство (+23%), продажи (+19%).

У административного персонала зафиксированы самый большой рост предлагаемых в вакансиях зарплат в абсолютных значениях (+38 600 рублей). Самая высокая медиана в первом квартале как 2025 года (112 700 рублей), так и 2026 года (129 000 рублей) – у топ-менеджеров. Напротив, самые низкие медианы предлагаемых заработных плат за указанные периоды отмечены в сфере науки и образования (45 100 рублей в первом квартале 2025 года и 52 000 рублей в первом квартале 2026 года).

Топ-10 отраслей компаний с наибольшим ростом предлагаемых зарплат, Рязанская область, 2026

Отрасль компании1 кв. 20261 кв. 2025Разница в абсолютных значениях, руб.Разница в процентах
Административный персонал    93 400 ₽     54 800 ₽     38 600 ₽ 70%
Домашний, обслуживающий персонал    79 000 ₽     57 500 ₽     21 500 ₽ 37%
Сельское хозяйство    98 100 ₽     79 900 ₽     18 200 ₽ 23%
Транспорт, логистика, перевозки    90 900 ₽     73 300 ₽     17 600 ₽ 24%
Высший и средний менеджмент  129 000 ₽   112 700 ₽     16 300 ₽ 14%
Безопасность    61 600 ₽     47 100 ₽     14 500 ₽ 31%
Строительство, недвижимость    93 500 ₽     81 200 ₽     12 300 ₽ 15%
Автомобильный бизнес    91 500 ₽     80 400 ₽     11 100 ₽ 14%
Маркетинг, реклама, PR    84 800 ₽     73 700 ₽     11 100 ₽ 15%
Продажи, обслуживание клиентов    65 300 ₽     55 100 ₽     10 200 ₽ 19%

