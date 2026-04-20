Рязанцам в начале 2026 года стали предлагать зарплату на 10,5 тыс больше — hh.ru

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели анализ рынка труда и выяснили, у представителей каких направлений в первом квартале 2026 года предлагаемая зарплата выросла заметнее всего. Рейтинг специализаций возглавили программисты, маляры и курьеры.
В первом квартале 2026 года медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты в Рязанской области составила 72 000 рублей. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года она увеличилась на 17% или на 10 500 рублей.
«Самый заметный рост предлагаемой заработной платы произошел у программистов (разница в абсолютных значениях составила 67 500 рублей), маляров (+57 500 рублей), курьеров (+37 500 рублей), прорабов (+33 700 рублей) и агентов по недвижимости (+32 700 рублей). Показательно, что больше всего потенциальные доходы повысились у синих воротничков, что связано с высоким спросом на них на рынке труда», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.
Кроме того, предлагаемый заработок заметно вырос у сварщиков (разница в абсолютных значениях — 26 700 рублей), инженеров ПТО (+23 800 рублей), монтажников (+20 300 рублей), учителей (+19 800 рублей), машинистов (+19 500 рублей).
Топ-10 специализаций с наибольшим ростом предлагаемых зарплат, Рязанская область, 2026
|Специализация
|1 кв. 2026
|1 кв. 2026
|Разница в абсолютных значениях, руб.
|Разница в процентах
|Программист, разработчик
|125 000 ₽
|57 500 ₽
|67 500 ₽
|117%
|Маляр, штукатур
|137 500 ₽
|80 000 ₽
|57 500 ₽
|96%
|Курьер
|184 000 ₽
|146 500 ₽
|37 500 ₽
|426%
|Прораб, мастер СМР
|150 000 ₽
|116 300 ₽
|33 700 ₽
|329%
|Агент по недвижимости
|112 700 ₽
|80 000 ₽
|32 700 ₽
|178%
|Сварщик
|144 200 ₽
|117 500 ₽
|26 700 ₽
|31%
|Инженер ПТО, инженер-сметчик
|103 800 ₽
|80 000 ₽
|23 800 ₽
|48%
|Монтажник
|120 300 ₽
|100 000 ₽
|20 300 ₽
|101%
|Учитель, преподаватель, педагог
|56 000 ₽
|36 200 ₽
|19 800 ₽
|55%
|Машинист
|100 000 ₽
|80 500 ₽
|19 500 ₽
|105%
В «разрезе» отраслей самыми щедрыми в вопросе роста предлагаемых зарплат в вакансиях оказался административный персонал (разница в процентах — 70%), домашний и обслуживающий персонал (+37%), безопасность (+31%), транспорт и логистика (+24%), сельское хозяйство (+23%), продажи (+19%).
У административного персонала зафиксированы самый большой рост предлагаемых в вакансиях зарплат в абсолютных значениях (+38 600 рублей). Самая высокая медиана в первом квартале как 2025 года (112 700 рублей), так и 2026 года (129 000 рублей) – у топ-менеджеров. Напротив, самые низкие медианы предлагаемых заработных плат за указанные периоды отмечены в сфере науки и образования (45 100 рублей в первом квартале 2025 года и 52 000 рублей в первом квартале 2026 года).
Топ-10 отраслей компаний с наибольшим ростом предлагаемых зарплат, Рязанская область, 2026
|Отрасль компании
|1 кв. 2026
|1 кв. 2025
|Разница в абсолютных значениях, руб.
|Разница в процентах
|Административный персонал
|93 400 ₽
|54 800 ₽
|38 600 ₽
|70%
|Домашний, обслуживающий персонал
|79 000 ₽
|57 500 ₽
|21 500 ₽
|37%
|Сельское хозяйство
|98 100 ₽
|79 900 ₽
|18 200 ₽
|23%
|Транспорт, логистика, перевозки
|90 900 ₽
|73 300 ₽
|17 600 ₽
|24%
|Высший и средний менеджмент
|129 000 ₽
|112 700 ₽
|16 300 ₽
|14%
|Безопасность
|61 600 ₽
|47 100 ₽
|14 500 ₽
|31%
|Строительство, недвижимость
|93 500 ₽
|81 200 ₽
|12 300 ₽
|15%
|Автомобильный бизнес
|91 500 ₽
|80 400 ₽
|11 100 ₽
|14%
|Маркетинг, реклама, PR
|84 800 ₽
|73 700 ₽
|11 100 ₽
|15%
|Продажи, обслуживание клиентов
|65 300 ₽
|55 100 ₽
|10 200 ₽
|19%