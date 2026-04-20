Тишковец: в Рязани высота снежного покрова 1 сантиметр, в Сасове — 4

Граница снежного покрова сместилась на юго-запад на 700 километров. Об этом утром 20 апреля сообщил в своём канале синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, ещё вчера снег лежал только в Кировской области, но сегодня он уже есть и в ряде других регионов, включая Рязанскую область.

По данным Тишковца, высота снежного покрова в Рязани, Ряжске и Сараях —1 сантиметр, в Старожилове и Шилове — 2 сантиметра, а в Сасове — все 4 сантиметра.

Также снег сегодня выпал в Марий Эл, Нижегородской области, Мордовии и на юго-востоке Владимирской области.

Также синоптик опубликовал снимки от подписчиков из села Дубровичи под Рязанью.