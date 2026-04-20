Фото: Ростелеком
Общество

«Ростелеком» запустил техподдержку в мессенджере MAX

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388, erid: 2VtzqubKJmM
Алексей Самохин
Клиенты «Ростелекома» теперь могут получить техническую поддержку в чатах мессенджера Max. В них также доступна вся информация о тарифах и услугах компании. Чат-бот «Ростелеком Поддержка» для физических и «Ростелеком Бизнес Поддержка» для юридических лиц запущены в январе и уже стали надежным дополнительным каналом связи для абонентов компании ― за последний месяц число обращений выросло в два раза.

Консультации оказываются по номеру телефона и лицевого счета, дополнительные данные не запрашиваются. С помощью чат-бота клиенты могут оплачивать счета, менять тарифы, подключать дополнительные сервисы и многое другое.

Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису «Ростелекома»:
«Мы заботимся о том, чтобы у наших клиентов была возможность получать информацию об услугах там, где удобно. Поэтому “Ростелеком” расширил доступность клиентской поддержки, добавив такой функционал в мессенджер Max».

Клиентская поддержка также доступна в личном кабинете на официальном сайте и в приложении «Ростелекома». Подробная информация об услугах «Ростелекома» доступна на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

