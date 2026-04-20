Раненого в ДТП подростка доставили в Рязань на вертолёте

Из Новомичуринска на вертолёте санитарной авиации доставили раненого в ДТП подростка, сообщает сайт ИД «Пресса».

Авария случилась в субботу, 18 апреля, около 9 часов вечера на повороте с трассы на улицу Рязанскую на окраине Новомичуринска. 16-летнего мотоциклиста сбил автомобиль Mitsubishi Xpander Cross.

Находившаяся за рулём женщина сообщила, что ехала вместе с мужем со стороны Пронска. Во время поворота она не заметила ехавшего навстречу мотоциклиста. От удара в правую часть легковушки мотоцикл отбросило на проезжую часть. Супруги вызвали скорую помощь и полицию.

Подробности о состоянии пострадавшего парня на данный момент неизвестны.