В Рязани «Новые люди» вручили партийные билеты новым членам партии

В Рязани прошло торжественное вручение партбилетов новым членам партии «Новые люди». К команде присоединились сразу более шестидесяти человек. Это люди разных поколений, профессий, целые семьи, всех их объединяет главное — запрос на перемены в политике, желание менять жизнь в регионе.

— Среди тех, кто получил партийные билеты есть супруги, пенсионеры, а одна из наших сторонниц пришла с внуком и оба официально стали членами «Новых людей», полковник в запасе, спортсмен-хоккеист и не только! К команде присоединились очень разные люди, но интересные, с горящими глазами. Все они не просто хотят наблюдать за происходящим, но и влиять на то, как развивается регион. Они уже участвуют в наших мероприятиях, акциях и проектах, — отметила заместитель руководителя партии «Новые люди» в Рязанской области Алёна Куранова.

В региональном отделении добавили, что «Новые люди» открыты для всех, кто готов включаться в развитие Рязанской области. В регионе уже функционируют проекты для предпринимателей, молодежи, пенсионеров, в сфере ЖКХ, экологии и не только. А в ближайшее время будут запущены для родителей школьников, молодых мам.

Политическая партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020-го. На сентябрьских выборах в том же году ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В 2021-м «Новые люди» прошли в Госдуму и обновили парламент впервые почти за 20 лет. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года.