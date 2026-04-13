Три человека пострадали в аварии в Клепиковском районе

В Клепиковском районе 11 апреля произошло ДТП, в котором травмы получили трое человек, включая ребёнка, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области. Авария случилась около 14:25 на 465‑м километре трассы Р‑132 «Золотое кольцо».

По предварительным данным, 46‑летний водитель из Московской области, находясь за рулём «Ниссана Патфайндер», столкнулся с «Фольксвагеном Тигуан». Вторым автомобилем управляла 35‑летняя жительница Рязани.

Реклама

В результате происшествия пострадали оба водителя и 8‑летний пассажир «Фольксвагена». Всем им оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства аварии.