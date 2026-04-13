Половодье в Рязанской области продолжается, вода в Оке у Рязани уходит, в Касимове растёт 

Уровень воды в рязанских реках меняется неравномерно: в областном центре он снижается, а в Касимове продолжает расти. При этом подтопления сохраняются — под водой остаются сотни участков и дороги.

По данным гидрометслужбы, в Рязани за сутки Ока отступила на 14 сантиметров. Сейчас уровень держится на отметке 502 сантиметра выше нуля гидропоста. В районе Старой Рязани спад тоже есть — минус 5 сантиметров, до 567.

Картина меняется ближе к Касимову. Там вода, наоборот, прибавила 15 сантиметров и достигла 550. Это единственный участок, где фиксируют заметный рост.

На других реках ситуация спокойнее. В Кадоме Мокша ушла вниз на 3 сантиметра, уровень — 646. В Быкове Проня заметно снизилась — сразу на 23 сантиметра, до 297. В районе Троицы Ранова потеряла 1 сантиметр и держится на отметке 591.

Есть и локальный рост. У Скопина река Верда поднялась на 4 сантиметра, уровень — 172.

За последние сутки вода освободила 19 приусадебных участков в Рязани. Подтопленными числятся 225 участков, девять низководных мостов и восемь участков дорог. Двенадцать населённых пунктов пока отрезаны.

Как пояснили спасатели, в регионе работают восемь лодочных переправ. Жители обеспечены всем необходимым, перебоев с жизнеобеспечением нет. Эвакуацию не объявляли.