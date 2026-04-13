Безналичные операции рязанцев превысили миллиард рублей

В 2025 году жители Рязанской области активно пользовались безналичными способами оплаты. Каждый день проходило свыше 1,4 млн операций, сообщает сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Речь идет о покупках, оплате услуг и переводах.

Доля снятия наличных оказалась минимальной — менее 3% от общего числа операций. Остальные приходились на платежи и переводы. Из‑за частого использования карт в повседневных ситуациях средний чек постепенно уменьшался. По итогам года он составил чуть больше 1,5 тысячи рублей.

Заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин отметил, что жители могут выбирать удобный способ оплаты. По его словам, растет число операций с использованием биометрии и QR‑кодов.

На начало января 2026 года у рязанцев было более 3,4 млн банковских карт. Это примерно на 4,5% больше, чем годом ранее.