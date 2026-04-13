В Рязани полиция и спецназ Росгвардии нагрянули в цыганский посёлок

Сотрудники полиции при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии провели комплексное оперативно-профилактическое мероприятие в поселке Дягилево Московского района города Рязани в месте компактного проживания лиц цыганской национальности.

Реклама

Мероприятие было направлено на выявление и предупреждение преступлений и административных правонарушений. В масштабном рейде также приняли участие специалисты организаций электро и газоснабжения.

Участники рейда выявили 4 самовольные врезки в газопровод и 7 хронических неплательщиков за газ с общим долгом в 357 тысяч рублей. Выявлен 1 факт незаконного подключения дома к линии электропередач. Все подводки и врезки демонтированы специалистами, составлены соответствующие акты и протоколы для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности.

В отдел МВД России по Московскому району Рязани были доставлены 92 лица цыганской народности для отработки на возможную причастность к ранее совершенным противоправным деяниям. В отношении доставленных полицейские провели фотографирование, дактилоскопирование и иные процедуры, необходимые для постановки на различные информационные учеты.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда выявили 8 административных правонарушений.

Оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены.