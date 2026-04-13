Происшествия

В Рязани полиция и спецназ Росгвардии нагрянули в цыганский посёлок

Алексей Самохин
Полицейские провели масштабное оперативно-профилактическое мероприятие в поселке Дягилево города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

Сотрудники полиции при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии провели комплексное оперативно-профилактическое мероприятие в поселке Дягилево Московского района города Рязани в месте компактного проживания лиц цыганской национальности. 

Мероприятие было направлено на выявление и предупреждение преступлений и административных правонарушений. В масштабном рейде также приняли участие специалисты организаций электро и газоснабжения. 

Участники рейда выявили 4 самовольные врезки в газопровод и 7 хронических неплательщиков за газ с общим долгом в 357 тысяч рублей. Выявлен 1 факт незаконного подключения дома к линии электропередач. Все подводки и врезки демонтированы специалистами, составлены соответствующие акты и протоколы для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности.

В отдел МВД России по Московскому району Рязани были доставлены 92 лица цыганской народности для отработки на возможную причастность к ранее совершенным противоправным деяниям. В отношении доставленных полицейские провели фотографирование, дактилоскопирование и иные процедуры, необходимые для постановки на различные информационные учеты. 

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда выявили 8 административных правонарушений. 

Оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены.

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Акценты

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Новости России

Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Темы

Происшествия

Пропавшего на реке Гусь мужчину нашли погибшим

На месте работали два экипажа, четыре водолаза и два маломерных судна. В ходе поисковых работ специалисты обнаружили тело мужчины и подняли его на берег.
Происшествия

Три человека пострадали в аварии в Клепиковском районе

По предварительным данным, 46‑летний водитель из Московской области, находясь за рулём «Ниссана Патфайндер», столкнулся с «Фольксвагеном Тигуан». Вторым автомобилем управляла 35‑летняя жительница Рязани.
Экология, природа, животные

Половодье в Рязанской области продолжается, вода в Оке у Рязани уходит, в Касимове растёт 

Уровень воды в рязанских реках меняется неравномерно: в областном центре он снижается, а в Касимове продолжает расти. При этом подтопления сохраняются — под водой остаются сотни участков и дороги.
Общество

Безналичные операции рязанцев превысили миллиард рублей

В 2025 году жители Рязанской области активно пользовались безналичными способами оплаты. Каждый день проходило свыше 1,4 млн операций, сообщает сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Речь идет о покупках, оплате услуг и переводах.
Происшествия

В Касимове мужчина должен ребёнку 1 млн 100 тыс. рублей алиментов 

Уголовное дело направлено в Касимовский районный суд для рассмотрения по существу.
Общество

Полиция рассказала, сколько рязанцев пришли в храмы в пасхальную ночь

Общественный порядок и безопасность обеспечивали 646 сотрудников органов внутренних дел, 24 сотрудника Управления Росгвардии по Рязанской области, 297 представителей добровольных народных дружин. 
Происшествия

В Рязанской области осудили женщину за организацию незаконной миграции через фиктивные браки

В Рязанской области вступил в законную силу приговор в отношении местной жительницы 1959 года рождения, признанной причастной к организации незаконной миграции по предварительному сговору.
Общество

В Рязани прошёл первый весенний общегородской субботник

В субботнике приняли участие более 300 человек. Это сотрудники администрации, префектур, муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, неравнодушные рязанцы.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье