Верующие отстояли главную службу года. Пасха — это действительно вершина. Верующие часто ловят себя на мысли, что в главный православный праздник испытываешь особенную благодать. И жалко утратить её. Как не скатиться обратно в суету? Ведь Пасха — это не один день в году, после которого наступает пустота. Это большой путь, который важно не ограничить одной только датой.

На вопросы о Светлой пасхальной неделе и про духовную жизнь после Пасхи отвечает игумен Лука (Степанов). Он настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря. В проекте «Батюшка подскажет» священник объясняет простые, но важные вещи.

Не превратиться в «колобка»

После долгого Великого поста наступает Светлая седмица. Это семь дней, когда Церковь разрешает скоромную пищу. Кажется, живи и радуйся, ешь и пей. Но тут есть своя ловушка.

Игумен Лука честно предупреждает:

«Это время утешения скоромной пищей. А важно сберечь благодать и не превратиться в какого-то… колобка, перегруженного поеданием яиц, шашлыков и колбасных изобилий».

Слова простые, но суть глубокая. Объедаться на праздник — это не грех, а скорее глупость. Духовный настрой от этого пропадает моментально.

Секрет Светлой седмицы

Что же делать? Церковь придумала очень мудрый ход. В первую неделю после Пасхи — особый ритм. Священник напоминает правило Шестого Вселенского Собора.

«Всем православным христианам, — объясняет батюшка, — надо участвовать в каждой литургии на Светлой седмице».

И речь не про то, чтобы просто зайти поставить свечку. Речь про полное участие, про молитву и Причастие. Да, пост уже отменили. Но перед причастием всё равно нужно прочитать молитвенный канон. Исповедь тоже нужна, пусть и краткая, но по делу.

«Каждый день участвуя в литургии, мы убережёмся от излишеств, — уверен игумен Лука. — Благодать пасхального причащения настраивает душу не плотски, а возвышенно».

Слова, которые лечат

А что делать, когда Светлая седмица закончится? Жизнь войдёт в колею: работа, огород, дела. Как не забыть про Бога?

Ответ простой и древний. Мы призваны чаще бывать в храм, приветствовать друг друга словами «Христос воскресе» и слышать в ответ «Воистину воскресе».

Эти слова — как якорь. Они возвращают мысль к тому, в чём настоящая жизнь. Игумен Лука советует держать в голове пасхальные песнопения, ходить на службы. Это помогает не развалиться духовно.

Про Красную горку и свадьбы

После Светлой седмицы наступает Фомина неделя. В народе её называют Красная горка. Возобновляются венчания. Всю Четыредесятницу и Страстную неделю свадьбы в Церкви не играли. И вот, наконец, запрет снимается. Это как возвращение к жизни, но уже с новыми силами и той самой пасхальной радостью в сердце.