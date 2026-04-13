День Пасхи прошёл, но закончилась ли Пасха? Слова рязанского священника, которые заставляют задуматься

Валерия Мединская
Верующие отстояли главную службу года. Пасха — это действительно вершина. Верующие часто ловят себя на мысли, что в главный православный праздник испытываешь особенную благодать. И жалко утратить её. Как не скатиться обратно в суету? Ведь Пасха — это не один день в году, после которого наступает пустота. Это большой путь, который важно не ограничить одной только датой.

На вопросы о Светлой пасхальной неделе и про духовную жизнь после Пасхи отвечает игумен Лука (Степанов). Он настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря. В проекте «Батюшка подскажет» священник объясняет простые, но важные вещи.

Не превратиться в «колобка»

После долгого Великого поста наступает Светлая седмица. Это семь дней, когда Церковь разрешает скоромную пищу. Кажется, живи и радуйся, ешь и пей. Но тут есть своя ловушка.

Игумен Лука честно предупреждает:

«Это время утешения скоромной пищей. А важно сберечь благодать и не превратиться в какого-то… колобка, перегруженного поеданием яиц, шашлыков и колбасных изобилий».

Слова простые, но суть глубокая. Объедаться на праздник — это не грех, а скорее глупость. Духовный настрой от этого пропадает моментально.

Секрет Светлой седмицы

Что же делать? Церковь придумала очень мудрый ход. В первую неделю после Пасхи — особый ритм. Священник напоминает правило Шестого Вселенского Собора.

«Всем православным христианам, — объясняет батюшка, — надо участвовать в каждой литургии на Светлой седмице».

И речь не про то, чтобы просто зайти поставить свечку. Речь про полное участие, про молитву и Причастие. Да, пост уже отменили. Но перед причастием всё равно нужно прочитать молитвенный канон. Исповедь тоже нужна, пусть и краткая, но по делу.

«Каждый день участвуя в литургии, мы убережёмся от излишеств, — уверен игумен Лука. — Благодать пасхального причащения настраивает душу не плотски, а возвышенно».

Слова, которые лечат

А что делать, когда Светлая седмица закончится? Жизнь войдёт в колею: работа, огород, дела. Как не забыть про Бога?

Ответ простой и древний. Мы призваны чаще бывать в храм, приветствовать друг друга словами «Христос воскресе» и слышать в ответ «Воистину воскресе».

Эти слова — как якорь. Они возвращают мысль к тому, в чём настоящая жизнь. Игумен Лука советует держать в голове пасхальные песнопения, ходить на службы. Это помогает не развалиться духовно.

Про Красную горку и свадьбы

После Светлой седмицы наступает Фомина неделя. В народе её называют Красная горка. Возобновляются венчания. Всю Четыредесятницу и Страстную неделю свадьбы в Церкви не играли. И вот, наконец, запрет снимается. Это как возвращение к жизни, но уже с новыми силами и той самой пасхальной радостью в сердце.

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Акценты

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Новости России

Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Темы

Политика

В Рязани «Новые люди» вручили партийные билеты новым членам партии

К команде присоединились сразу более шестидесяти человек.
Медицина

Рязанка самостоятельно родила восьмого ребёнка после кесарева сечения

Показатели у новорождённого отличные, их с мамой уже выписали домой.
Новости кино и ТВ

Близнецам и двойняшкам продадут билеты со скидкой на фильм «Королёк моей любви»

В одних кинотеатрах второй билет выдают бесплатно, в других — предлагают скидку 50%.
Общество

Расписание служб на Пасху в храмах Рязани

Традиционно в Пасхальную ночь в храмах Рязани пройдут богослужения....
Новости Касимова

Где в Касимове освятить куличи и яйца перед Пасхой. Список храмов, расписание

Опубликован список храмов, где в Великую субботу можно освятить пасхальные угощения.
Общество

Великий четверг в Рязани: в каких храмах причаститься и услышать 12 Евангелий

9 апреля, в Великий четверг православных рязанцев приглашают на...
Культура и события

«ДиДюЛя» пригласил рязанцев на свой концерт

В уникальной концертной программе Маэстро воплотит свои самые яркие композиции и новые произведения.
Общество

Где в Рязани освятить куличи и яйца перед Пасхой. Список храмов, расписание

Редакция 7инфо публикует расписание освящения пасхальной снеди в рязанских храмах.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье