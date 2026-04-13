В Касимове мужчина должен ребёнку 1 млн 100 тыс. рублей алиментов 

Касимовский межрайонный прокурор Юрий Ракитин утвердил обвинительный акт в отношении неоднократно судимого 46-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Мужчина обвиняется в том, что, являясь родителем, уклонялся от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Органами предварительного расследования установлено, что в период с июля 2024 года по сентябрь 2025 года, несмотря на решение суда и неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя, мужчина не перечислял денежные средства на содержание ребенка.

Сумма долга превысила 1 млн 100 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Касимовский районный суд для рассмотрения по существу.