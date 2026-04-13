Тело пропавшего журналиста Владимира Басова нашли в реке под Вологдой

В реке Вага, притоке Северной Двины, нашли тело пропавшего вологодского журналиста Владимира Басова, пишет «РГ» со ссылкой на источник.

Погибшему было 66 лет, он работал в районной газете «Верховажский вестник». Его тело обнаружили в районе деревни Абакумовской.

Басов ушел из дома на Пионерской улице 6 апреля и перестал выходить на связь. При этом он не взял с собой телефон, что усложнило поиски. В пятницу участники операции нашли его обувь. Вскоре к работе подключились водолазы. Они наткнулись на тело журналиста в воскресенье.

«Официально причины гибели пока не названы. В числе возможных версий в соцсетях обсуждают случайное утопление», — пишет газета.

Судя по камерам наблюдения, утром в день исчезновения Басов пошел в сторону школьного стадиона. Обстоятельства, при которых он оказался у реки, выясняют следователи.

Басов посвятил журналистике более 35 лет, с 2000 года работал в «Верховажском вестнике».